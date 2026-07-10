Escuela de Exploradores de Fundación Atlantic Copper en Huelva supera los 6.000 asistentes al cumplir su XV edición

Escuela de Exploradores de Atlantic Copper en Huelva. - FUNDACIÓN ATLANTIC COPPER

HUELVA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Escuela de Exploradores, el programa de educación ambiental impulsado por la Fundación Atlantic Copper (FAC) en colaboración con la dirección del Paraje Natural Marismas del Odiel y la Junta de Andalucía, superará este año los 6.000 participantes, coincidiendo con el verano en el que cumple su XV edición ininterrumpida.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, a falta de concretar el número de escolares de este año, se espera que el campamento urbano supere ampliamente este número de asistentes, al registrar una media anual de más de 400 y haber cerrado la edición anterior con una cifra acumulada de 5.989 niños y niñas.

Así se ha dado a conocer durante la visita realizada por la directora de la FAC, Ángeles Sánchez Cueca, y el delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en funciones, Pedro Yórquez, que han participado en una suelta de cernícalos procedentes del Centro de Recuperación de Especies de las Marismas del Odiel, según ha indicado la fundación en una nota de prensa.

Una actividad con la que se ha querido dar a conocer a los menores "la importante labor" que realiza este centro en la atención y recuperación de aves antes de su regreso al medio natural.

La mañana se ha completado con otras iniciativas dirigidas a sensibilizar a la infancia sobre la conservación de la biodiversidad, como un mercadillo de trueques con el que se ha querido mostrar la importancia de fomentar la economía circular, el consumo responsable y la reutilización de recursos de una forma lúdica y participativa.

Pensado para inculcar desde edades tempranas la concienciación y el amor por la naturaleza y la extraordinaria biodiversidad del Paraje Natural Marismas del Odiel, Escuela de Exploradores es una de las iniciativas más veteranas de la FAC, y responde al objetivo de inculcar en la infancia y la juventud valores como el respeto, el cuidado y la convivencia sostenible con el territorio, contribuyendo a crear una ciudadanía consciente e involucrada en su protección

Esta XV edición, que se extiende desde el 22 de junio hasta el 4 de septiembre, incluye once talleres distintos, cada uno de una semana de duración, con actividades comunes como la observación de la flora y fauna, talleres de reciclaje, gymkhanas, juegos de agua o actividades artísticas o científicas. Entre las temáticas que se abordarán se cuentan la orientación en la naturaleza, el conocimiento de la marisma, las aves, invertebrados y otros habitantes del entorno natural, la arqueología, nociones de navegación o de meteorología, entre otros.

La directora de la Fundación Atlantic Copper, Ángeles Sánchez Cueca, ha destacado la "excelente acogida" del programa en las familias de Huelva, "con un alto grado de fidelización de los niños y niñas, que año tras año quieren repetir la experiencia, al ser actividades divertidas y educativas que además se celebran en un marco incomparable como las Marismas del Odiel".

Por su parte, el delegado de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta en Huelva, Pedro Yórquez, ha recordado que "Escuela de Exploradores es un ejemplo de colaboración público-privada entre la Junta y la Fundación Atlantic Copper, y una apuesta por ofrecer a la ciudadanía el disfrute responsable de los espacios naturales, que aprovechamos para reforzar la concienciación con el cuidado del medio ambiente".

La Escuela de Exploradores está organizada por la Fundación Atlantic Copper en colaboración con el Paraje Natural Marismas del Odiel y las delegaciones territoriales de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul; y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía. Impartida por la empresa onubense especializada en concienciación ambiental Onubaland, cuenta con el reconocimiento del Instituto Europeo de Innovación y el Premio Andalucía de Medio Ambiente.