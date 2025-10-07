Espacio Natural de Doñana recibe a una delegación de Iarda de Arabia Saudí para conocer la gestión del parque

Visita de la delegación del Iarda -Autoridad para el Desarrollo de la Reserva Real Imam Abdulaziz Bin Mohammed-- procedente de Arabia Saudí al Espacio Natural de Doñana. - ESPACIO NATURAL DE DOÑANA

HUELVA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Entre los días 6 y 9 de octubre, una delegación del Iarda -Autoridad para el Desarrollo de la Reserva Real Imam Abdulaziz Bin Mohammed-- procedente de Arabia Saudí, conocerá diferentes aspectos de la gestión del Espacio Natural de Doñana, visitando enclaves de interés de la Reserva de la Biosfera de Doñana y entrevistándose con diferentes agentes implicados en la gestión del territorio.

Según ha indicado el Espacio Natural a través de sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, esta entidad saudí es la responsable de la protección, desarrollo y gestión sostenible de la Reserva Real Imam Abdulaziz Bin Mohammed y de la Reserva Real Rey Khalid (ubicadas al noreste de Riad) y tienen entre sus funciones la conservación de la biodiversidad y los hábitats naturales, el fomento del ecoturismo, la promoción de la conciencia ambiental y el apoyo a los objetivos de la Visión 2030 de Arabia Saudita, especialmente en desarrollo sostenible y turismo responsable.

Así, en la jornada de este lunes tuvieron la oportunidad de entrevistarse con el Equipo de Gestión del Espacio Natural de Doñana, técnicos de la fundación Doñana 21 y otros colectivos.

En los siguientes días conocerán diferentes sectores del área protegida y de la reserva de la biosfera y tendrán oportunidad de entrevistarse con diferentes instituciones, entidades y colectivos.