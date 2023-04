Espadas acusa a Moreno de "engañar a Huelva" y dar expectativas a agricultores con "una mentira como un piano"

El presidente reprocha al PSOE-A que haya pasado de la abstención al 'no' a la ley de PP y Vox tras un "telefonazo" de Sánchez



SEVILLA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha acusado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de estar "engañando a Huelva" y dando a agricultores de la provincia "expectativas" falsas partiendo de "una mentira como un piano" en relación a la concesión de derechos de riego sobre cultivos de la zona del Condado onubense, en el entorno del Parque Nacional de Doñana.

El dirigente socialista ha centrado su intervención en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento en la proposición de ley de PP-A y Vox que este pasado miércoles superó el debate de su toma en consideración en la Cámara, y que plantea la ordenación de zonas regables en términos municipales del Condado de Huelva, a la que se han opuesto tanto el PSOE-A como Por Andalucía y Adelante Andalucía.

De esta manera, Juan Espadas, que había planteado inicialmente su pregunta al presidente de la Junta como relativa a la información institucional del Gobierno andaluz, ha acabado centrándose en la iniciativa de PP-A y Vox que aparece este jueves "en todas las portadas" de los medios de comunicación, según ha puesto de relieve antes de reprochar al Ejecutivo de Moreno su "falta de sensibilidad medioambiental con la protección del territorio".

Espadas ha afeado además al presidente que este pasado miércoles decidiera "huir del debate" de la toma en consideración de una iniciativa "tan importante" para el Gobierno andaluz, y ha advertido a Moreno de que la que prometía que fuera la "legislatura del agua" puede acabar siendo la "legislatura de la sequía y probablemente de la mayor amenaza a los recursos hídricos de Andalucía".

"Ha decidido, en vez de ejercer sus competencias, dedicarse a la campaña de las municipales y a comprar votos", ha afeado Espadas a Moreno, a quien ha insistido en reprochar que la proposición de ley de PP-A y Vox es "un gran engaño" a los agricultores de la comarca del Condado, tras lo que le ha indicado que "se olvida siempre" de "la mitad" de esos agricultores, que "están en Almonte" y "no opinan exactamente igual sobre su iniciativa", y que piden que el presidente les "escuche", según ha indicado Espadas.

El dirigente socialista ha leído fragmentos de la exposición de motivos de la proposición de ley de PP-A y Vox que argumentan que lo que plantea la iniciativa es "un simple cambio de clasificación del uso del suelo, que no va a suponer mayor presión a los recursos naturales, y en especial a los hídricos" de la zona.

Frente a ello, Espadas ha acusado a los grupos proponentes de estar creando "unas expectativas a unas personas para que rieguen legalmente en el futuro con unas aguas de la Ley del Trasvase" de 19,99 hectómetros cúbicos de la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir aprobada en 2018 que Moreno "sabe que ya están distribuidas en la propia ley a zonas regables con concesión", por lo que "no puede ir ni un solo hectómetro a esas nuevas zonas regables que quiere crear", le ha reprochado el líder del PSOE-A al presidente de la Junta.

Espadas ha sostenido que, "si eso es así", Moreno "está engañando a los agricultores, porque les está dando una expectativa que no existe", y frente a ello ha pedido "rigor" al presidente, así como "que se moje" y aclare "qué aguas superficiales son las que está prometiendo a esos agricultores".

RESPUESTA DEL PRESIDENTE

Moreno le ha respondido pidiendo al líder socialista "responsabilidad, sensatez y rigor", y argumentando que la Junta quiere "sacar el agua" para esos agricultores "de un proyecto que se tendría que haber cumplido hace ya cinco años", en alusión a dicha ley del trasvase, "la primera que apoyó" Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y la que promueve el Túnel de San Silvestre de Huelva, según ha abundado el jefe del Ejecutivo andaluz.

Moreno ha instado así a Espadas a que, "de una vez por todas, le pida al Gobierno de Sánchez, a su jefe, que cumpla con lo que aprobó en su primera ley, que es esa transferencia de agua" y "el túnel que nos permite que, a través de superficie, los regantes tengan agua en detrimento de como se ha hecho durante tantos años mientras el PSOE miraba para otro lado, que ha sido pinchar el subsuelo y secar Doñana", ha criticado.

Tras ello, Espadas ha denunciado que Moreno acababa "de decir una mentira como un piano", la de "que va a utilizar el agua de la Ley del Trasvase, de los 19,99 hectómetros del Tinto-Odiel y Piedras para llevarla a esas zonas que hoy son no regables y que usted va a hacer regables cambiándole la clasificación".

"Eso es falso, es la gran mentira a la que está sometiendo a los agricultores de la comarca" del Condado, ha exclamado Espadas, que ha subrayado que ese agua del trasvase "está distribuida" y "tiene que ir la mitad a Rociana" del Condado, "la mitad a Almonte, y cinco hectómetros cúbicos tienen que ir a abastecimiento humano".

El jefe de la oposición ha añadido que no podía creer que Moreno "no lo sepa", porque eso "sería mucho más grave, que el presidente de la Junta que nos mete en este lío y que origina el mayor daño reputacional a la imagen de Andalucía en años", diga "que ese es el agua que va a resolver" el problema.

MORENO REPROCHA LAS "INCOHERENCIAS" DEL PSOE-A

Moreno ha respondido a Espadas instándole primero a "explicar sus propias incoherencias", la de que el Grupo Socialista se abstuviera en la pasada legislatura en el debate de la toma en consideración de una proposición de ley sobre el mismo asunto y en esta legislatura haya votado en contra "porque recibe un telefonazo de Sánchez que le dice que eso es lo que hay que hacer".

"Así es cómo funciona el grupo parlamentario socialista en esta legislatura", con "ordeno y mando desde Moncloa", le ha afeado Moreno a Espadas, a quien ha trasladado que "el problema fundamental" y "lo que no se puede hacer es aprobar una ley y que después esa ley se incumpla porque no se invierte, porque el PSOE no tiene política de agua, no ha hecho ni una sola obra en Andalucía".

Moreno ha espetado al líder socialista que lo que ocurre con dichos agricultores de Huelva es "un problema que ustedes podrían haber arreglado, que dejaron enconado y atrapadas a centenares de familias por su incapacidad en la gestión del Gobierno" andaluz, por su "miopía política y por los prejuicios ideológicos a la hora de hacer transferencias de agua o de hacer pantanos como el de Alcolea".

Finalmente, Moreno ha defendido que "un gobierno serio tiene la responsabilidad de dar respuesta a los problemas", y no seguir "la política del PSOE" de "no hacer nada, la que ha imperado durante 20-30 años" en Andalucía, una "política de brazos cruzados", de "dejar que los problemas se pudran", porque "eso no funciona", ha añadido.

"Cuando uno gobierna tiene que encarar los problemas", ha aseverado el presidente de la Junta para apostillar que "claro que se deja uno críticas" con esa actitud, "que se deja jirones, que es complicado gestionar porque cuando le estás diciendo que 'sí' a unos le estás diciendo que 'no' a otros", pero su gobierno "se arriesga" a tomar decisiones a diferencia de la "falta de iniciativa del anterior gobierno" socialista andaluz, ha zanjado Moreno.