Espadas dice que el 23J "nos jugamos todo" para "no dar marcha atrás en las políticas económicas y sociales"

HUELVA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha afirmado este lunes que el próximo 23 de julio, día de las elecciones generales, "nos jugamos todo" para "afianzar las políticas económicas y sociales que se están llevando a cabo en este país, las que protegen a las personas" y "consolidarlas" para "no que dar marcha atrás".

Así lo ha manifestado Espadas en Huelva en el marco de la presentación de las candidaturas socialistas onubenses al Congreso y Senado en las próximas elecciones generales, donde ha manifestado que en esta campaña se centrarán en "hacer un balance de gestión de cuáles han sido los resultados, los logros, las iniciativas políticas que se han llevado a cabo en estos cuatro años" y en plantar "los cimientos del proyecto para los otros próximos cuatro".

"Pero sobre todo hablaremos de futuro, de expectativas y de cuáles son las necesidades, inversiones e iniciativas políticas que debe llevar a cabo el próximo gobierno de España en la provincia de Huelva, en Andalucía y en España. Estamos hablando de un proyecto de país en el marco de la Unión Europea en un momento de dificultad como el que vivimos, en el que tenemos una guerra a las puertas de Europa y en el que sin duda sus efectos marcan el día a día de España", ha subrayado.

Por ello, Espadas ha defendido que el país necesita "un gobierno fuerte" y que la situación que se ha consolidado en la salida de la pandemia, "de la recuperación económica y la creación de empleo" y "la de unos registros económicos como no se conocían en el país desde hace muchísimos años, se afiance". Para eso, ha destacado que "esta candidatura tiene que hacer un ejercicio muy fuerte de explicar por qué en este momento la economía española crece el doble de la media europea" y "por qué nuestras cifras de empleo, nuestros afiliados a la Seguridad Social son en estos momentos récord en toda la serie histórica".

"Eso se debe a que las políticas económicas y sociales que se están llevando a cabo en este país, las que protegen a las personas y toman decisiones acertadas respecto a las transformaciones económicas que hay que llevar a cabo y respecto a las decisiones que hacen a este país avanzar son las que creemos firmemente que hay que consolidar", ha enfatizado.

A este respecto, ha subrayado que "hay que avanzar de manera más rápida para ser capaces de seguir convergiendo con Europa, reducir las desigualdades y ser capaces de crecer con justicia social", para lo que el PSOE tiene "un proyecto muy definido" con una "diferencia" entre "las políticas conservadoras y socialdemócratas" que "son las que se han desarrollado estos últimos cuatro años" que "tienen mirada larga y mirada profunda".

"Son políticas que quieren transformar la realidad social porque somos conscientes de que hay que mejorarla. Porque no solo no está todo hecho, sino que es de justicia que hagamos mucho mejor las cosas y que las hagamos, además, de forma acelerada para conseguir lo que tanta gente espera que es tener oportunidades para tener un presente mejor y para conseguir un futuro mejor y que eso no dependa de los recursos económicos que tienes hoy, sino que dependa de las oportunidades que somos capaces de generar", ha subrayado.

En este sentido, el dirigente de los socialistas andaluces también ha destacado el trabajo del Gobierno en el "apoyo" a la ciudadanía "cuando vienen duras, cuando vienen difíciles, como han venido en estos cuatro años", por lo que ha señalado que "por eso, los diputados se van a esmerar para abordar los retos del país cómo lo queremos hacer" y cómo cree que los ciudadanos "deben valorar cómo se ha hecho", porque "corremos el riesgo de equivocarnos" al "tomar decisiones exclusivamente por razonamientos o argumentos que tienen bastante de ruido general pero poco realmente de fundamento".

En este contexto, Espadas ha invitado a reflexionar sobre el trabajo del Gobierno en estos cuatro años y ha apuntado que "cuando estábamos mal durante dos durísimos años de pandemia nos convertimos en el país de la Unión Europea que era líder en vacunación y que era capaz de preservar la salud de sus ciudadanos lo antes posible después del momento de dificultad y de tantas vidas humanas perdidas".

"Cuando fuimos capaces de trazar planes de recuperación económica y de apoyo a sectores productivos para poner cimientos que fueran capaces de mejorar los elementos de desarrollo de los próximos años", ha dicho en referencia a "ese gran hilo conductor de las políticas socialistas en estos años que ha sido el afán por la reindustrialización, por crear y transformar la realidad socioeconómica de nuestro país para crear más empleo pero sobre todo mejor empleo, con mejores condiciones laborales, con mejores salarios pero también en sectores productivos que son ya punteros".

VOTAR DESDE "LA REFLEXIÓN"

Con ello, el líder socialistas se ha referido a las energías renovables en las que la provincia de Huelva "va a ser una de las cabeceras del desarrollo productivo en Andalucía con la apuesta por el hidrógeno verde", toda vez que ha señalado que "estamos en un mundo cambiante, en una sociedad compleja", pero ha querido trasladar un mensaje de "certidumbre" y "tranquilidad", pero "sobre todo de confianza en el futuro por lo hecho en estos años tan difíciles".

"Y si somos todos capaces de haber tomado las decisiones correctas en estos años, seguro que con un poco de suerte y con el viento más a favor vamos a tomar las más importantes en los próximos", ha afirmado.

Por ello, ha llamado a la "participación masiva" en las elecciones generales porque son "donde se juega el futuro de nuestro país". "No son cualquier elección, no son un buen día para hacer otra cosa y dejar ese deber cívico y ese compromiso de corresponsabilidad y de participación" y hacerlo desde "la reflexión de qué es lo que queremos que mejore de nuestras vidas y, sobre todo, de la de nuestro entorno, de la de nuestros mayores y nuestros jóvenes".

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Huelva y cabeza de lista al Senado por la provincia, María Eugenia Limón, ha agradecido "el compromiso" de Espadas con la provincia y ha destacado la "preparación" del equipo de hombres y mujeres socialistas que se presentan a las Cortes españolas por Huelva, y que tienen "los mejores proyectos e ideas". "Un equipo fuerte y unido, con toda la ilusión y las ganas, que viene con los deberes hechos" y que "pueden presumir del trabajo hecho en estos cuatro años de Gobierno", en los que "se han aprobado más de 140 leyes".

"Y con medidas que han venido a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, como las ayudas para trabajadores, empresarios, mayores, jóvenes y las mujeres", ha subrayado antes de hacer referencia a "la subida del 47% del Salario Mínimo Interprofesional, el Ingreso Mínimo Vital o la subida del 8,5% de las pensiones y la bajada del desempleo".

Por su parte, el exalcalde de Huelva y cabeza de lista al Congreso de los Diputados, Gabriel Cruz, ha destacado las "medidas valientes y decisivas" del PSOE "dónde han tenido responsabilidades", al tiempo que ha manifestado que tienen que "sentirse orgullosos del trabajo realizado, de las medidas económicas llevadas a cabo" y "del prestigio que tiene España y el Gobierno central en Europa y la comunidad internacional", así como que las acciones realizadas por el presidente del Gobierno "nunca pierden de vista a todos los sectores de la sociedad".

"Se trata de construir una España digna, de oportunidades, de apostar por aprovechar esas oportunidades en todos los sectores. España se construye pensando en el conjunto del país, pero también sumando las necesidades, las aspiraciones y los proyectos de los territorios", ha dicho antes de subrayar que ser diputado por Huelva es "un inmenso honor", al tiempo que ha admitido la "carga de responsabilidad" que supone.