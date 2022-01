Espadas se ofrece a tratar con Moreno una revisión del Plan Corona Norte de Doñana si la propuesta es "rigurosa"

MADRID/SEVILLA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, se ha ofrecido este jueves a sentarse en una reunión con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para abordar una posible revisión del Plan de la Corona Norte forestal de Doñana si el Gobierno andaluz aporta para ello una propuesta "seria, rigurosa".

Así lo ha señalado Juan Espadas en una atención a medios al asistir a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid, y al hilo de la proposición de ley que, de forma conjunta con Ciudadanos (Cs), por un lado, y con Vox, por otro, ha registrado el PP-A en la Cámara autonómica, relativa a la mejora de la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva.

El dirigente socialista ha reclamado a Moreno "seriedad y rigor en un tema tan complejo, tan delicado y tan grave como es la situación hídrica de la comarca de Doñana", y ha aseverado que "no se puede plantear de manera irresponsable una proposición de ley sobre una cuestión que inmediatamente ha suscitado la preocupación y la incertidumbre en los mercados y en todos los operadores en torno a la comarca de Doñana".

"El PSOE lo que quiere trasladarle al Gobierno andaluz es que, si quería plantear una revisión del Plan de la Corona forestal de Doñana, tenía que haberlo hecho bien" y haberla "tramitado, como corresponde, desde el Gobierno andaluz, dando la cara, con un proceso de participación pública, escuchando a las administraciones competentes, reuniéndose con los ayuntamientos y el Gobierno de España", para explicarles "cuál es su propuesta de revisión en esta materia", ha argumentado Espadas.

Ha añadido que los socialistas andaluces "estamos dispuestos a sentarnos y hablar" si se trata de que el Gobierno andaluz "quiere resolver situaciones concretas que no se resolvieron adecuadamente en el plan de 2014, pero no estamos dispuestos a poner en peligro a Doñana, ni los productos ni la agricultura de Doñana en los mercados extranjeros", ha querido dejar claro.

Espadas ha insistido en aseverar que Juanma Moreno "no puede esconderse detrás de su grupo parlamentario", el del PP-A, en este asunto, porque "es gobierno, no oposición", y "el gobierno tiene capacidad para hacer lo que el PP ha planteado en el Parlamento".

"Si Moreno quiere realmente que se revise el Plan de la Corona" forestal de Doñana, "tendría que haber planteado un proyecto de ley y una revisión de ese acuerdo de 2014", algo que "hubiera llevado a un pronunciamiento del conjunto de las administraciones, del conjunto del sector y también político", ha abundado Espadas.

SUENA MÁS A "ANUNCIO ELECTORAL"

El líder socialista ha apuntado a que suena más a "anuncio electoral, un engaño a los agricultores de Huelva". "Si de verdad hay problemas que se pueden mejorar o resolver, sentémonos a hablar de qué tipo de revisión es la que se plantea de forma seria, desde el Gobierno andaluz y, por supuesto, con los partidos", ha relatado Espadas, quien ha dicho estar "dispuesto a sentarme" con el presidente de la Junta sobre esta cuestión.

"Que me llame para hablar de la revisión", ha propuesto Espadas a Moreno, si bien ha avisado de que "hay dos líneas rojas indiscutibles" para los socialistas andaluces en esta cuestión, y es que "Doñana es una comarca y un territorio amenazado, y tiene una marca que es patrimonio de la humanidad que no se puede poner en peligro ni sembrar dudas sobre la misma".

Así las cosas, ha insistido en que, "con una propuesta seria y rigurosa que analizar, nos sentaríamos", pero "con una propuesta que pueda generar incertidumbre o plantear la legalización de situaciones que conlleven una presión sobre los recursos hídricos adicionales en Doñana no podemos sentarnos", por lo que ha emplazado al presidente a que "asuma su responsabilidad, que sea gobierno de Andalucía, y que, si quiere hacer una revisión, que la plantee de forma adecuada con todas las garantías, un procedimiento de revisión conforme a derecho".

Espadas ha reconocido que "hay agricultores que no se ven reflejados en el acuerdo de 2014" sobre la Corona forestal de Doñana "porque consideran que hay situaciones injustas respecto a derechos que entienden que tenían de esas tierras que no se ven reflejadas en el acuerdo", y ha opinado que, "un gobierno serio, si ve que esa situación hay que analizarla de nuevo, lo haría con muchísimo cuidado", teniendo en cuenta que "el acuerdo de 2014 permitió dar certeza a la Unión Europea, a las instancias comunitarias, porque teníamos entonces un expediente abierto y tenemos hoy una sentencia condenatoria de hace unos meses", ha subrayado Juan Espadas para sentenciar que "no se puede trasladar a la Unión Europea dudas sobre Doñana".