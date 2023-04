Espadas pide a Moreno que asuma "las responsabilidades" de la posible "respuesta legal" a la iniciativa sobre Doñana

El líder del PSOE-A augura "el principio del fin" de la "credibilidad" del presidente de la Junta con la proposición de ley de PP-A y Vox



SEVILLA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha sostenido este miércoles que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), tendrá que "asumir las responsabilidades si hay sanciones, si hay respuesta legal y contundencia" por parte de otras administraciones como el Gobierno de España o la Unión Europea a propósito de la proposición de ley registrada por PP-A y Vox en el Parlamento andaluz relativa a la regulación de regadíos en la zona de la Corona Norte de Doñana, en la provincia de Huelva.

Así lo ha advertido el líder del PSOE-A en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz a unas horas del debate de la toma en consideración de dicha proposición de ley en el Pleno de la Cámara en la que también ha aseverado que Moreno "tendrá que plantearse" a propósito de esta iniciativa "si tiene de verdad credibilidad para seguir adelante después de habernos embarcado en este desastre".

Espadas ha comenzado manifestando que este miércoles ha empezado para Moreno el "principio del fin" de su "credibilidad" y la de su Gobierno, y ha augurado que esto desembocará en una "derrota electoral" del PP-A en Andalucía "cuando termine esta legislatura" de la que aún no se ha consumido su primer año.

El secretario general del PSOE-A ha advertido así a Moreno de lo que se juega "si hoy pone por delante su soberbia o sus cuentas electorales antes que lanzar un mensaje de credibilidad, de solvencia y de seguridad jurídica al conjunto de la sociedad andaluza y española, o incluso a nivel europeo sobre qué es lo que quiere realmente hacer en Doñana en relación con las zonas regables" del entorno del espacio natural.

Espadas ha advertido al presidente de lo que se juega "si huye de su responsabilidad como Gobierno", así como de introducir en el Parlamento "una iniciativa sin un solo informe firmado por nadie" y "contra el criterio de los servicios jurídicos" de la Cámara y, "lo más grave", que supone "romper el marco de consenso que en 2014 significó poder dar cuenta a la Unión Europea de que éramos plenamente conscientes" desde Andalucía "de que la superficie regable que afectaba al espacio de Doñana era demasiado grande, demasiadas hectáreas, como para poderse soportar, y que la capacidad de carga de ese ecosistema requería una reducción de la superficie regable como la que se alcanzaba en el Plan" de la Corona Norte aprobado en 2014.

Espadas ha destacado además la ley aprobada en el Congreso de los Diputados para autorizar un trasvase de 20 hectómetros cúbicos de la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir para "exclusivamente dejar de extraer agua subterránea del acuífero de Doñana y poder soportar esa superficie regable, ya más reducida que la que históricamente había, exclusivamente con agua superficial".

LA INICIATIVA DE PP Y VOX "REABRE LA GUERRA DEL AGUA EN DOÑANA"

Espadas ha criticado que la iniciativa de PP y Vox supone "volver a reabrir la guerra del agua en Doñana" y "volver a enfrentar a unos regantes con otros", y ha denunciado que se está cometiendo "el engaño más grave a los agricultores de Doñana", a quienes se "estafa" al "decirles que esto --su problemática en torno a los regadíos-- lo resuelve" el presidente de la Junta "con agua superficial del trasvase".

Frente a ello, el líder socialista ha aseverado que la referida ley del trasvase "especifica exactamente a dónde van esos 20 hectómetros cúbicos" de agua de la cuenca del Tinto-Odiel y Piedras, que es "sólo y exclusivamente a zonas consideradas regables" en ese Plan de la Corona Norte de 2014 "con concesión autorizada", entre los términos onubenses de Almonte y Rociana del Condado.

Por tanto, según ha continuado Espadas, lo que plantea la proposición de ley de PP-A y Vox, que "es abrir la posibilidad de ampliar esas zonas regables, y que dice que no tiene ninguna incidencia en el acuífero" de Doñana, supone estar "mintiendo a los agricultores de Doñana diciéndoles que va a llegar algún hectómetro cúbico de esas aguas superficiales del trasvase a alguna de esas zonas que no son regables hoy", y que el presidente de la Junta "haría regable cambiando su calificación en base a la normativa de ordenación del territorio".

Eso "no se puede hacer", según ha enfatizado Espadas, que ha opinado que esto "ya no es un problema de insolvencia o ignorancia, sino de gran mala fe", y es "engañar" a los agricultores, porque "no hay ni un solo litro de agua que se pueda llevar de ese agua superficial autorizada por ley a ninguna otra superficie o hectárea que no esté calificada como tal".

Por tanto, "¿de qué estamos hablando, de ampliar la capacidad de carga del ecosistema metiéndole más presión?", y "¿con qué agua superficial?", ha preguntado Espadas, que también ha cuestionado al presidente que, "si ese era su plan y su proyecto, ¿por qué no lo alegó y lo propuso en la tramitación del Plan Hidrológico del Guadalquivir, que culminó y se terminó este pasado mes de enero, y que se aprobó sin que la Junta de Andalucía dijera ni esta boca es mía?", según ha llamado la atención el líder socialista.

Espadas ha considerado que lo que este miércoles saldrá previsiblemente adelante con la admisión a trámite de esta proposición de ley, con los votos favorables del PP-A y Vox y "la negativa" del PSOE-A, es "exclusivamente el inicio de un proceso de conflicto en el que ya veremos qué tramitación plantea el Partido Popular en esta Cámara, pero en el que las ilegalidades como pianos que plantea, la falta absoluta de seguridad pública, tiene que ser objeto de una respuesta legal, como no puede ser de otra manera, por supuesto de la Administración del Estado, que ya lo ha anunciado en términos de un recurso de inconstitucionalidad, pero también, lógicamente, de instancias europeas o de otras organizaciones que tienen legitimación para poder llevarlo a cabo", ha abundado el líder del PSOE-A.