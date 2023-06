Espadas (PSOE-A) celebra que su carta sirva para "paralizar el procedimiento" en Doñana y exige "buscar una alternativa"

SEVILLA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha celebrado este martes que celebra que la carta que envió al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, vaya a servir para "paralizar el procedimiento" en el Parlamento sobre los regadíos de Doñana, toda vez que ha exigido "buscar una alternativa".

Según han informado fuentes del partido, Espadas ha considerado que "si mi carta ha valido para que paralice el procedimiento en el Parlamento y nos sentemos en septiembre bienvenida sea".

Tras esto, los socialistas han abundado que "no se trata de enmendar su PL, sino de buscar una alternativa a su error político". "La solución no está en la tramitación parlamentaria, sino en el Ejecutivo y por eso Espadas le pidió la reunión a él y no a su grupo", han defendido desde el PSOE.

Asimismo, la formación ha señalado que "Moreno antepone la reacción de su propio grupo, que preside él y no su portavoz, y de VOX, que le ha dicho que no se reúna, a cualquier voluntad de diálogo con el jefe de la oposición para intentar alcanzar un punto de encuentro".

Tras esto, ha remarcado que "no hay ninguna reunión con Sanz prevista esta semana con el grupo socialista" y ha cuestionado que "si a Moreno le parece importante que este tema no entre en la contienda electoral, por qué lo está tramitando y no lo ha paralizado hasta después de las elecciones del 23J".