Espadas reclama a la Junta "de una vez por todas" las obras hidráulicas que "asumió" para la sierra de Huelva

CORTEGANA (HUELVA), 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha reclamado este martes en Cortegana que la Junta "ejecute de una vez por todas" las obras hidráulicas de la sierra de Huelva que "asumió como propias en 2020", toda vez que ha trasladado a los alcaldes de estas localidades que la formación "trabaja por los municipios" por lo que se propondrá "un nuevo modelo de relación entre ambas administraciones".

Así se ha manifestado el socialista durante la visita que ha realizado este martes a las localidades de Cortegana y Aracena, junto a la secretaria general del PSOE de Huelva y presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, en la que ha subrayado que es "imprescindible" que la Junta "ejerza sus competencias" y "ejecute las obras que asumió como propias en 2020", porque de ellas "depende el agua para el consumo", la cuales "cuentan con un retraso muy importante".

"Esta situación se ha llevado al Parlamento y se han planteando enmiendas al presupuesto, pero lo quiero trasladar también aquí en Cortegana, porque la situación y la angustia no se palía con las lluvias escasas, todavía, que estamos viviendo en este invierno, sino con las infraestructuras hidráulicas que la Junta debe acometer", ha subrayado.

En este sentido, ha señalado la reunión de la Junta en Madrid con el Gobierno de España de este miércoles para, supone, "solicitar infraestructuras hidráulicas que también se tienen que hacer en la provincia", pero, además, "también tienen que hacer las suyas", porque si no "continuará la situación que tienen ahora mismo que es la de carencia y falta de suministro de agua" y, por tanto, "restricciones que evidentemente no son de lo ideal para la vida cotidiana de los vecinos de los pueblos que esta Sierra de Aracena y Picos de Aroche".

Por otro lado, Espadas ha afirmado que "escuchar a los ayuntamientos es escuchar también a las diputaciones", por ello, ha felicitado a la presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, por que el Supremo "le haya dado la razón en una cuestión tan sensible como la prestación de ayuda a domicilio", ya que este tribunal "le ha dicho a la Junta de Andalucía que no se puede aprobar una norma que regula la prestación de este servicio sin escuchar y sin negociar con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos".

Al respecto, el socialista ha enfatizado que "ha sido la Diputación de Huelva quien dio ese pasó en defensa de la voz de los ayuntamientos" y ha conseguido que "el Tribual Supremio le dé la razón de forma inapelable".

"Esto justifica que el Gobierno andaluz del presidente, Juanma Moreno, baje al suelo y vea cuáles son los problemas de la Andalucía real, como el suministro de agua o la ayuda a domicilio y cómo retribuir mejor a los trabajadores que prestan ese servicio, en definitiva, los problemas que nos traslada la gente cuando vamos a los pueblos y ciudades de Andalucía", ha subrayado.

En este sentido, Espadas espera que el 2023 sea un año en el que Juanma Moreno "comprenda que la mayoría absoluta no está para mirar, en este caso de forma altiva y muy alejada de la realidad, los problemas de Andalucía", sino para "agradecer la confianza que le dieron los andaluces" pero, sobre todo, "para cumplir las expectativas y los compromisos que asumió".

"En este sentido, el PSOE no va a dejar de recordarles esos compromisos, tampoco los que asumió en relación con la atención primaria y con la sanidad pública, y en esta tierra especialmente, porque sabemos perfectamente que el servicio que se presta no es el que esperan los vecinos por los retrasos de sus médicos de familia, por las urgencias que no se están prestando en algunos y por infraestructuras y centros de salud que siguen pendientes con algunas inversiones importantes", ha aseverado.

Por ello, ha asegurado que el PSOE "seguirá ejerciendo esta labor de oposición constructiva en el Parlamento Andalucía también de propuesta" y espera que el presidente de la Junta se siente con él para "hablar de la relación con los ayuntamientos como mejorarla y cómo hacerla mucho más eficaz".

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha agradecido a Espadas su apuesta por el mundo rural, "una apuesta que no está reflejando el PP en la Junta", ya que "han aprobado unos presupuestos que dejan a Huelva, y especialmente la zona de la sierra, relegada al último lugar".

"Hablamos del reto demográfico y de la despoblación, que no encuentra escrito en los presupuestos. Hablamos de necesidades tan básicas como la atención primaria en los centros de salud de la sierra, los cuales, muchos de ellos se encuentran cerrados o son cada vez menos las horas que atienden a la ciudadanía", ha remarcado.

Por ello, Limón ha enfatizado que se trata de "un olvido profundo a esta tierra, sobre todo, en infraestructuras sanitarias", para lo que ha puesto de ejemplo que el presidente del PP provincial, Manuel Andrés González, "ha pasado de pasearse por la sierra reclamando el Chare, a dejar de ser una necesidad y solo se pasea por la sierra buscando candidatos".

"Pero también hablamos de servicios de transporte, que afecta a Cortegana, ya que sus ciudadanos solo tienen un autobús para ir Sevilla; también nos referimos a servicios como cajeros automáticos, algo tan elemental para los mayores, o de las necesidades en educación pública, de hecho el alumnado del centro José Nogales tuvo que abandonar las clases por inundaciones. Han tenido cinco años para apostar, pero no han hecho nada por la Sierra de Aracena y Picos de Aroche", ha aseverado.

CAMBIO DEL MODELO CON LOS AYUNTAMIENTOS

En otro orden de cosas el secretario general del PSOE en Andalucía, durante su visita a Cortegana y Aracena ha trasladado a los alcaldes de ambos municipios que la formación "está trabajando" por los municipios de Andalucía, "en aquellas reivindicaciones y cuestiones que les gustaría tener a un Gobierno andaluz sensible o que escuchará la voz de los ayuntamientos y de las diputaciones".

"Porque hemos llegado a un punto en el que la Junta de Andalucía debe cambiar la forma de relacionarse con la administración local en Andalucía, con ayuntamientos y diputaciones. Es un clamor el que los ayuntamientos andaluces necesitan que Juanma Moreno los escuche, no que los oiga, sino que escuche sus necesidades porque son las necesidades de la gente", ha remarcado.

Al respecto, Espadas ha señalado que los ayuntamientos son "la administración más cercana al ciudadano", pero también las que tiene que atender "muchas veces con recursos escasos competencias que son de la Junta", toda vez que ha remarcado que "al final los recursos no llegan, las competencias no las ejerce la Administración autonómica y los vecinos al final le piden al Ayuntamiento que tiene para adelante y que le dé respuesta".

"Estoy convencido, y así lo vamos a trasladar en los próximos meses, que el Gobierno andaluz debe cambiar su forma de relacionarse con los ayuntamientos y analizar mucho mejor las competencias y los recursos que les transfiere. Por ello, llevaremos una proposición en la que se plantea un nuevo modelo de relación Junta de Andalucía-Ayuntamiento con más recursos económicos y sobre todo con la clarificación de las competencias que tienen unos y las que tienen otros", ha concluido.