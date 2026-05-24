Estabilizado un incendio en Almonte (Huelva) que requiere la presencia de tres grupos de bomberos forestales

Archivo - Helicóptero del Plan Infoca. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Un incendio que ha sido declarado este domingo, 24 de mayo, ha sido estabilizado a las 16,00 horas tras la intervención de los servicios del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca.

Según ha detallado el Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, los profesionales continúan trabajando en el control del fuego.

Así, han sido activados un helicóptero semipesado, un avión carga en tierra y tres grupos de bomberos forestales. De igual forma, se ha requerido presencia de un técnico de operaciones, un agente de medioambiente y dos autobombas.