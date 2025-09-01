Estabilizado el incendio declarado en el paraje Cañada del Corcho de Gibraleón (Huelva)

GIBRALEÓN (HUELVA), 1 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) han logrado estabilizar el incendio declarado, a las 00,52 de este lunes, en el paraje Cañada del Corcho en el término municipal de Gibraleón (Huelva).

Según han indicado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, sobre las 14,00 horas se ha dado por estabilizado un incendio que se ha originado en una zona de pasto bajo pinar con mucho pastizal y el incendio se ha originado en la madrugada de este lunes.

Durante la noche han trabajado medios terrestres, pero a lo largo de la mañana se han ido incorporando distintos medios aéreos a las labores de estabilización.

En concreto, en el lugar se encuentran trabajando para sofocar el fuego un helicóptero semipesado, dos aviones de carga en tierra, cuatro grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente de Medio Ambiente; cuatro vehículos autobombas y un buldócer.

Asimismo, el Ayuntamiento de Gibraleón, a través de sus perfiles de redes sociales, ha agradecido "enormemente" el despliegue de medios que siguen actuando en el paraje La Cañada del Corcho para extinguir el fuego "lo antes posible".