La Estación Biológica alerta de que la presencia de especies invasoras en Doñana "sigue siendo destacada"

La Estación Biológica de Doñana-CSIC ha señalado que la presencia de especies invasoras de animales en el parque nacional "sigue siendo destacada", tal y como recoge en el Informe del Estado de la Biodiversidad de 2025, ya que "no solo no se reducen", sino que en el caso de peces "son mayoritarias" y se ha incorporado por primera vez datos del caracol Physella acuta.

Según recoge el informe, consultado por Europa Press, entre los invertebrados, el cangrejo americano ha vuelto a ser la especie más predominante, alcanzando la mayor abundancia en siete de las 15 localidades donde fue registrado --de un total de 19 localidades prospectadas--, concentrándose especialmente en la zona de El Rocío y la Rocina.

De este modo, en el entorno del estuario del Guadalquivir conviven cuatro especies exóticas de crustáceos decápodos. Por un lado, el cangrejo rojo americano, introducido en 1974 en el Bajo Guadalquivir y a principios de la década de 1980 en la marisma de Doñana; el cangrejo de Harris, fue encontrado por primera vez en el Brazo de la Torre en la década de 1990, aunque mostró una cierta expansión desde su aparición en el año 2008, desde el año 2014-2015 "no se ha vuelto a encontrar en las estaciones monitoreadas en la marisma".

Por otro lado, también se ha encontrado el cangrejo chino, que fue localizado en el estuario del Guadalquivir a principios de siglo y ha sido sometido a actuaciones de control poblacional desde hace más de una década. Está restringido al estuario del Guadalquivir y no ha sido capturado aún en el interior de la marisma ni en los caños mareales que la conectan con el estuario.

Por último, la jaiba azul, una especie americana introducida en aguas europeas desde principios del siglo XX y ampliamente distribuida por el litoral mediterráneo peninsular, fue identificada por primera vez en el Caño de Brenes en 2017 en unas nasas furtivas. Esta especie parece estar perfecta instalada en el estuario, ya que desde el año 2019 se puede encontrar en la zona de influencia de los caños y, por segundo año consecutivo, en el lucio de Veta Lengua, donde, debido a su carácter temporal, no se prevé su establecimiento estable.

De los cuatro decápodos, tan solo el cangrejo rojo americano "aparece de forma frecuente en la marisma y arenas de Doñana". El cangrejo de Harris lleva sin detectarse en los muestreos desde 2015, pero la jaiba azul empieza a aparecer en 2019 y su presencia en las localidades de muestreo "presenta un aumento gradual desde entonces".

La prevalencia del cangrejo rojo mostró una disminución hasta 2015 seguida de oscilaciones relacionadas con la disponibilidad de agua. En 2025, la prevalencia asciende a 75%, reflejando "la alta resiliencia de la especie después de un periodo prolongado de años secos, y su capacidad para colonizar zonas que llegan a conectarse en años de mayor inundación". El cangrejo rojo fue además la especie exótica más extendida, "con máximas abundancias en localidades de la Rocina y cercanas a El Rocío".

Además, se ha vuelto a detectar en verano en la charca de Cabezudos, aguas arriba de casi todas las demás en la Rocina, sugiriendo que su presencia "podría recuperarse, aunque no pudiera sobrevivir al estiaje en las zonas temporales".

Por otro lado, la jaiba azul ha vuelto a ser registrada en Veta Lengua durante la primavera de 2025, donde se capturaron tres individuos, el mayor número hasta la fecha en este punto. Además, estuvo presente en todos los caños muestreados y en la zona de Entremuros durante el muestreo de verano, presentando la mayor abundancia en el caño de la Figuerola.

Además de estos animales, en la memoria de 2025, la EBD ha añadido el caracol de agua dulce (Physella acuta), como especie invasora originaria de Norteamérica y actualmente distribuidA en la mayor parte del planeta. El informe señala que se registró su presencia en 17 de las 31 localidades muestreadas en verano y primavera, destacando en abundancia en la charca de la Tahona.

PECES EXÓTICOS INVASORES

A lo largo de las últimas décadas, según indica el informe, se han ido incorporando a la fauna de Doñana nuevas especies invasoras de peces, como el pez sol (Lepomis gibbosus) y el pez gato negro (Ameiurus melas), especies del oriente de Norteamérica, hoy abundantes en La Rocina y otros sistemas acuáticos de Doñana, o el Carassius gibelio.

"En los próximos años es probable que la situación vaya empeorando, con la llegada al área protegida de Doñana de otras especies invasoras que ya está presentes en su entorno, entre las que destacan el chanchito y el siluro", señala el documento.

Por otra parte, el informe de la Estación Biológica de Doñana, señala que en la marisma se aprecia "un descenso notable" en la riqueza de especies nativas a partir de 2020, alcanzando valores mínimos en 2024-2025. En las arenas, por su parte, la riqueza de nativos se mantiene baja durante todo el periodo, detectándose solo una especie nativa, la colmilleja. Las especies exóticas, sin embargo, dominan en ambos hábitats desde el pasado año. En 2025 la riqueza de exóticos aumentó respecto a 2024, registrándose cuatro especies en arenas y cinco en marisma.

Así, el informe indica que a finales del siglo XX habían sido citadas cinco especies de peces exóticos, y en 2017 se refirieron tres especies más. Este año la lista de especies introducidas se ha ampliado con especies detectadas en el área de Sevilla y que podrían llegar a detectarse en Doñana.

De las especies sedentarias, la gambusia es la de "mayor prevalencia histórica" y en 2025 se registra "en casi el 70% de las localidades muestreadas, 2.000 incrementando su presencia respecto a años recientes". En 2025 se ha localizado en 13 zonas en primavera y nueve en verano.

Las demás especies de peces exóticos se han localizado en un mayor número de localidades prospectadas respecto al año 2024, aunque en el caso de los ciprínidos este aumento "no ha sido muy acusado". Sin embargo, estos últimos han sido muy abundantes en la marisma y moderadamente abundantes en la laguna de los Mimbrales durante el muestreo de primavera de 2025.

El pez gato (Ameiurus melas) ha mostrado una tendencia al alza desde su aparición hasta 2019, pero durante los últimos años hasta 2024 se había localizado en menor número de localidades, salvo puntualmente en zonas de la entrada a la marisma y el Arroyo de la Rocina, aunque con baja abundancia. En 2025 ha vuelto a presentar una mayor prevalencia respecto a años anteriores y se ha encontrado en nueve localidades, con una mayor abundancia en zonas del arroyo de la Rocina y caño Marín.

Por último, el fúndulo (Fundulus heteroclitus), que era extraordinariamente abundante en los caños, ha mostrado en los últimos tres años una disminución en su abundancia. No obstante, en 2025 se ha registrado un número considerable en el caño Figuerola.