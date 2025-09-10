Evacuadas al hospital tres personas tras una colisión entre tres vehículos en Puebla de Guzmán (Huelva)

HUELVA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de tres personas han resultado heridas y evacuadas al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva este miércoles tras la colisión de tres vehículos en la A-499, a la altura de Puebla de Guzmán, según ha indicado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

De este modo, el 112 ha informado de que, pasadas las 8,00 de este miércoles, han recibido varios avisos por la colisión de tres vehículos en el kilómetro 46 de la A-499, en la entrada de Puebla de Guzmán.

Hasta la zona se desplazaron Guardia Civil, mantenimiento de carreteras, sanitarios y bomberos del Consorcio, dos personas habían quedado atrapadas en uno de los vehículos y tuvieron que ser excarcelados.

De este modo, tres personas, un hombre de 55 años y dos mujeres de 25 y 26 años, han resultado heridas y han tenido que ser evacuadas al hospital Juan Ramón Jiménez de la capital, aunque se desconoce el estado de las mismas.