Evacuado en helicóptero un menor herido tras saltar de una boya varada en tierra en una playa de Doñana

Boya varada en la playa. - GUARDIA CIVIL

ALMONTE (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha auxiliado a un menor de edad que resultó herido tras sufrir un grave accidente mientras se encontraba en la playa de Doñana, a la altura de la bajada de Torre del Loro, en el término municipal de Almonte (Huelva), al saltar desde una boya varada en tierra, cayendo y golpeándose la cabeza.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, los hechos ocurrieron la pasada semana, cuando la Central Operativa de Servicios (COS) se recibió un aviso alertando de que un menor se encontraba inconsciente después de haber saltado una boya varada en la tierra y golpearse la cabeza al caer al suelo.

A la llegada de los agentes, el menor había recuperado la consciencia, aunque manifestaba un fuerte dolor en la espalda y presentaba dificultades para mover las extremidades. Debido a la gran afluencia de personas en la zona y a la complejidad del acceso, la patrulla utilizó un vehículo oficial para trasladar hasta el lugar al personal sanitario y el material necesario para su atención.

Tras ser inmovilizado y estabilizado sobre una camilla, se solicitó su evacuación mediante el helicóptero del 061, que trasladó al menor a un centro hospitalario de Sevilla para recibir asistencia sanitaria especializada.

Desde la Guardia Civil recomiendan extremar las precauciones durante las actividades de ocio en la playa y valorar los riesgos "que puedan afectar a nuestra seguridad y la de terceros".