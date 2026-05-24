Extinguido un incendio en Almonte (Huelva) que requirió la presencia de tres grupos de bomberos forestales

Archivo - Helicóptero del Plan Infoca.
Archivo - Helicóptero del Plan Infoca. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 24 mayo 2026 22:55
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HUELVA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Un incendio que ha sido declarado este domingo, 24 de mayo, ha sido extinguido a las 20,30 horas tras la intervención de los servicios del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca.

Según ha detallado el Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, los profesionales han cesado de sus labores de trabajo para extinguir las llamas tras finalizarlas con éxito.

En contexto, han sido activados un helicóptero semipesado, un avión carga en tierra y tres grupos de bomberos forestales para dicho cometido. De igual forma, se requerió la presencia de un técnico de operaciones, un agente de medioambiente y dos autobombas.

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