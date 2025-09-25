Extinguido el incendio declarado este miércoles en el paraje Pasada del Chivo de Almonte (Huelva)

HUELVA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por extinguido este jueves, a las 09,32 horas, el incendio forestal declarado en la tarde de este miércoles en el paraje Pasada del Chivo del término municipal de Almonte (Huelva). Se trata del segundo incendio forestal que se ha producido ese mismo día en el Condado onubense, junto con uno declarado durante la mañana en Bonares y que se dio por extinguido a las 13,25 horas.

Según ha indicado el Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el incendio de Almonte quedó controlado a las 19,50 horas de este jueves, tras haberse iniciado a las 16,10 horas. Hasta la zona se desplazaron en un primer momento tres grupos de bomberos forestales, un agente de medio ambiente, un técnico de operaciones, tres vehículos autobombas, un helicóptero semipesado y dos aviones de carga en tierra.

Una vez estabilizado continuaron con las labores para su control y extinción dos grupos de bomberos forestales, dos vehículos autobombas y dos agentes de Medio Ambiente. Asimismo, en el lugar permanecieron dos agentes de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF). para los trabajos de remate y liquidación.

Desde el Infoca indicaron a esta agencia que se trata de una zona de bajo pinar con explotaciones agrícolas cercanas y que el incendio, aunque farragoso, no se preveía preocupante.

De otro lado, el incendio forestal del paraje Valdeperdido de Bonares se declaró antes del mediodía de este miércoles y el dispositivo desplazó hasta la zona un vehículo autobomba, un grupo de bomberos forestales y un agente de medio ambiente. A las 13,25 horas se dio por extinguido.