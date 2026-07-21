Extinguido el incendio en El Pilonar de Lucena del Puerto (Huelva)

Incendio declarado en el Paraje El Pilonar de Lucena del Puerto (Huelva). - INFOCA

HUELVA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por extinguido a primera hora de este martes 21 de julio el incendio declarado este lunes en el paraje El Pilonar de Lucena del Puerto (Huelva), antes paraje Tresmadal de Moguer.

Según informa el Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el incendio se declaró pasadas las 16,45 horas en una zona en la que hay numerosas fincas agrícolas, quedó estabilizado a las 18,30 horas y definitivamente extinguido a las 07.00 horas de este martes.

Hasta la zona se desplazaron este lunes dos aviones --ligero y pesado-- y dos helicópteros de carga en tierra. Por tierra trabajaron 27 efectivos por tierra y dos camiones autobombas.

El pasado 27 de mayo se registró otro incendio en este paraje que afectó tanto a masa forestal como a una finca de frutos rojos cercana, que pudo extinguirse en la misma jornada.