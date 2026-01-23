Familia de una de las víctimas de Punta Umbría (Huelva) agradece las "innumerables muestras de cariño"

Imágenes de los cinco minutos de silencio convocado el pasado 20 de enero por el Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) en memoria de las personas fallecidas en el accidente de tren de Adamuz.- Eduardo Briones - Europa Press

HUELVA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los familiares de Rocío Díaz Rodríguez, vecina de Punta Umbría (Huelva), y una de las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), han expresado el "más profundo agradecimiento" por las "innumerables muestras de cariño".

Así lo han hecho saber a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación, con el que han querido expresar su "más profundo agradecimiento por las innumerables muestras de cariño, respeto y apoyo recibidas en estos días tan duros".

"Gracias a todos los que nos habéis arropado con vuestras oraciones, mensajes y presencia en estos momentos tan difíciles. El apoyo recibido ha sido un gran consuelo para nosotros", ha manifestado la familia.

Asimismo, también han agradecido la implicación al pueblo de Adamuz; a la ciudad de Córdoba, con su alcalde al frente; al consejero de Justicia, José Antonio Nieto; a Cruz Roja; al Centro Cívico de Córdoba; al 112; a la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local; y a los asistentes sociales. "En definitiva, a todos aquellos que nos habéis ayudado en esta difícil situación, necesitamos deciros: gracias de corazón", finaliza el comunicado.

Además, también ha agradecido al Ayuntamiento de Punta Umbría por poner todos los recursos que se han solicitado y de forma constante seguir la situación de la familia.

El Ayuntamiento de Punta Umbría confirmaba el pasado miércoles la muerte de Rocío Díaz, hermana del interventor de Punta Umbría, que se encontraba desaparecida tras el accidente ferroviario y que supone la sexta víctima mortal del municipio debido a este suceso.