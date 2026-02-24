El rey Felipe VI preside los actos conmemorativos del centenario del vuelo 'Plus Ultra'. - Clara Carrasco - Europa Press

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 24 (EUROPA PRESS)

El rey Felipe VI ha presidido este martes en Palos de la Frontera (Huelva) los actos conmemorativos por el centenario del hidroavión Plus Utra, que ha consistido en un acto militar con exhibiciones terrestres y áereas del ejército del aire. Un aniversario de un hecho que, como se ha puesto de manifiesto durante el evento, supuso "el fortalecemiento de los lazos históricos, culturales y diplomáticos con Iberoamérica".

En este sentido, la jornada ha comenzado con la llegada del rey, a las 11,30 horas al muelle de la Calzadilla, en La Rábida, para inaugurar un placa conmemorativa, donde ha sido recibido por el jefe del Estado Mayor del ejército, la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, entre otras autoridades.

Tras ello, el monarca se ha dirigido hacia Palos, donde ha recorrido a pie la calle Rábida hasta la plaza Aviador Ramón franco, donde se encuentra el Ayuntamiento de la localidad. Felipe VI ha ido saludando a niños y adultos que han abarrotado estás vías engalanadas con banderas de España y Argentina y que no han cesado de lanzar vítores.

Sobre las 12,40 horas, ha comenzado el acto militar que sirve de homenaje al centenario. Momento en que el rey, recibido con honores por el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, el general del Aire, Francisco Bravo Carbó. Tras ello, el monarca pasó revista a la formación, saludando a las distintas unidades participantes en el desfile militar.

Tras ello, el jefe del Servicio Histórico y de Cultura (Shycea) del Ejército del Aire y el Espacio, Juan Franciso Sanz, ha tomado la palabra, aunque antes ha tenido unas palabras en memoria de las víctimas del accidende ferroviario de Adamuz. "Su memoria permanece hoy con nosotros recordándonos la fragilidad del ser humano, pero también su gran techo, y al mismo tiempo la fortaleza que nos une con la sociedad ante la violación", ha comentado.

Así, Sanz ha destacado que Palos de la Frontera es "un enclave de gran simbolismo" y que aproxima "al momento presente con dos hechos del pasado unidos por el discurso de la historia, el primer viaje de Cristóbal Colón hacia América, el 3 de agosto de 1492, y la partida también desde ese mismo lugar el 22 de agosto de 1926 de Hidroavión Plus Ultra en un nuevo memorable que logró cruzar por primera vez el Atlántico Sur con una única luna.

Además, ha explicado que este vuelo fue "un proyecto de Estado que tenía como objetivo principal fortalecer los lazos históricos, culturales y diplomáticos con Iberoamérica tras los procesos de independencia", por ello, "en un periodo de inestabilidad política, los aviadores del Plus Ultra se convirtieron en símbolo de unidad y de la capacidad de la nación para alcanzar nuevas metas".

"Este entusiasmo inspiró a toda una generación que impulsó el interés por la ciencia y la ingeniería y contribuyó a la consolidación de la incipiente industria aeronáutica nacional. El vuelo fue también un formidable banco de pruebas impulsando el desarrollo y la mejora de la meteorología aerográfica, la radiocomunicación a larga distancia y los sistemas de navegación", ha subrayado.

Por ello, "al demostrar la viabilidad y la seguridad del cruce atlántico, el Plus Ultra contribuyó también al establecimiento de las primeras rutas a comerciales con Estados Américano"

Asimismo, las celebraciones del centenario de los grandes vuelos de la aviación española, del que el vuelo del Plus Utra constituyó "uno de sus principales exponentes", según ha indicado SAnz, "debe ser también una oportunidad única para mostrar ante la sociedad española el papel histórico del ejército de baile del espacio y la grandeza de sus ciudadanos".

"Esta celebración también constituye una gran oportunidad para poner de manifiesto la necesidad de una cultura de defensa sólida en una sociedad moderna como la nuestra. La defensa de una nación no es una responsabilidad exclusiva de sus fuerzas armadas. Requiere el compromiso de todos sus recursos, su tecnología, su economía, su industria y sobre todo su voluntad colectiva. Una sociedad que desconoce el esfuerzo, el coste y la necesidad de su defensa y que percibe la paz y la estabilidad con estados naturales permanentes y no como el resultado de un esfuerzo constante es una sociedad muy negativa", ha abundado.

Al final el acto, se ha procedido a la ofrenda floral a los caídos que ha sido realizada por los familiares de aquellos aviadores que protagonizaron el Plus ultra. Como colofón tres aviones del Grupo 43, los llamados apafuegos o 'botijos' han sobrevolado el cielo de Palos.

Tras ello, se ha procedido al desfile militar por las calles de alrededor y una exhibición área protagonizada por los paracaídistas del Papea, y la patrulla de helicópteros del aspa.