El Festival de Huelva dedica una exposición a los 'Instantes creativos' de la ilustradora Laura Pérez Granel.

HUELVA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano ha inaugurado este jueves la exposición 'Instantes creativos', que se incluye en la programación de actividades paralelas de la 49 edición, que se celebrará entre los días 10 y 18 de noviembre. La muestra se centra en los trabajos desarrollados por la ilustradora Laura Pérez Granel para cómics, publicaciones y series de televisión, además del concepto y desarrollo gráfico del cartel de la presente edición del certamen, de la que es autora.

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, la exposición podrá visitarse en la Sala Tinto del Palacio de Congresos de la Casa Colón hasta el 18 de noviembre. Durante el acto de inauguración de la muestra, en el que ha estado acompañada el director del Festival de Huelva, Manuel H. Martín, Laura Pérez Granel ha explicado que le hace especial ilusión que los visitantes puedan ver las diferentes propuestas y conceptos que se elaboraron para la realización del cartel de la 49 edición del certamen onubense, 'El instante cinematográfico'.

"Me emociona poder presentar esta exposición que recoge mi trabajo de los últimos tres años. Sobre todo porque me da la oportunidad de dar a conocer, no solo el producto final que se ve cuando una obra se publica, sino todo ese trabajo invisible, los bocetos y el proceso creativo a través del cual las obras cobran vida", ha señalado.

La artista valenciana también ha explicado que "esta exposición permite a la gente disfrutar ese contraste entre las obras finales y un tipo de arte que solo el artista ve en el estudio y que resulta muy interesante".

Por su parte, el director del Festival de Huelva ha subrayado que "cuando conocíamos el cartel que este año anuncia la 49 edición de nuestro festival, hablábamos de que 'El instante cinematográfico' es mucho más que un frame o una sola imagen", sino que es "una representación de que en el cine, como en la vida y también como en el arte, hay capas más allá de lo que puede verse a primera vista".

"Esta exposición, que nos permite adentrarnos en las profundidades de las obras de Laura y conocer todas sus capas, es la muestra perfecta de ello y una oportunidad inigualable para disfrutar del arte vinculado al cine", ha comentado.

Entre las piezas incluidas en la muestra 'Instantes creativos' se encuentran también los diseños para cartelería de eventos y portadas de publicaciones nacionales e internacionales con las que colabora la autora, así como la portada y páginas del cómic 'Tótem' y los trabajos de diseño para los títulos de crédito de la serie 'Solo asesinatos en el edificio', de Disney+, por la que fue nominada a los Premios Emmy.

Laura Pérez Granel (Valencia, 1983) es ilustradora y autora de cómic. Graduada por la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, se formó también en la Escuela Regional de Bellas Artes de Rennes (Francia), en la Universidad de las Artes y el Diseño de Alberta (Canadá) y en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona.

Su primera novela gráfica, 'Náufragos' (Salamandra, 2016), creada junto al guionista Pablo Monforte, ganó el X Premio Internacional de Novela Gráfica Fnac-Salamandra Graphic.

Ya en solitario ha publicado 'Ocultos' (Astiberri, 2019), obra galardonada con el Premio El Ojo Crítico de Cómic de Radio Nacional de España, el Premio al Mejor Álbum Nacional en el Festival de Cómic de la Comunidad Valenciana Splash Sagunt y el Premio Ignotus al mejor tebeo nacional de la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror; 'Tótem' (Astiberri, 2021), reconocida con el Premio Lorna al mejor cómic nacional, y 'Espanto' (Astiberri, 2022).

También es autora de los álbumes ilustrados 'Los secretos de las brujas' (2020) y 'Sirenas de leyenda' (2021), ambos publicados por Errata Naturae. Pérez trabaja como ilustradora para medios nacionales como El País, e internacionales como The Washington Post, The Wall Street Journal o The Boston Globe y las revistas Vanity Fair y National Geographic, entre otros. También ha realizado encargos para instituciones como la Organización Mundial de la Salud o el Ayuntamiento de Valencia.

En 2022 fue nominada a los premios Emmy por los títulos de crédito de la serie de televisión 'Solo asesinatos en el edificio' de Disney+, para los que colaboró con el estudio estadounidense Elastic.