El Festival de Huelva muestra el drama de la homosexualidad en la tercera edad de la cinta 'Maspalomas'

HUELVA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Huelva, dentro de su Sección Acento ha presentado la cinta 'Maspalomas' de los directores Aitor Arregi y José Mari Goenaga, creadores, entre otras de las premiadas 'Loreak', 'Handia' o 'La trinchera infinita' y que en esta ocasión realizan un acercamiento a cómo viven las personas de la tercera edad su identidad sexual o "la vuelta al armario".

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, Aitor Arregi y José Mari Goenaga regresan al Festival de Huelva con una cinta que trata sobre "la facilidad con la que pueden perderse ciertas conquistas"

Vicente, de 76 años, lleva la vida que había soñado en Maspalomas: "todos los días tumbado al sol, de fiesta y buscando placeres efímeros y sin compromiso". Un accidente inesperado le obliga a regresar a San Sebastián y a reencontrarse con su hija, a quien abandonó años atrás. Vicente tendrá que vivir en una residencia donde se verá empujado a "volver al armario" y también a ocultar una parte de sí mismo y todo su pasado. En este nuevo entorno, Vicente intentará reconciliarse con los demás y consigo mismo.

Este es el argumento de Maspalomas, película que han presentado este martes en la Sección Acento. Cine Español del 51 Festival de Huelva los directores Aitor Arregi y José Mari Goenaga. Los creadores de las premiadas 'Loreak', 'Handia' o 'La trinchera infinita', han conseguido con 'Maspalomas' la Concha de Plata a mejor interpretación protagonista, José Ramón Soroiz, en el Festival de Cine de San Sebastián.

En el encuentro ante los medios, Aitor Arregi ha explicado que la idea surgió en una visita a Maspalomas, donde se topó con "un mundo de señores mayores homosexuales que vi muy interesante para construir una historia, demás porque leí un artículo en el que se explicaba cómo estas personas tenían que volver al armario cuando eran ingresados en residencias, donde volvían a correr peligro de sufrir bullying por su condición".

Bajo este tema central subyacen otros en la película como "el sexo en la tercera edad o el sexo homosexual, el de la involución de lo conquistado o el de los propios armarios en el que todos estamos metidos, como el de la hija del protagonista, que oculta la condición sexual de su padre", ha explicado Arregi.

Tanto Arregi como Goenaga destacaron, además, el "fabuloso trabajo" desarrollado por el actor protagonista, José Ramón Soroiz, que le valió la Concha de Plata en el último Festival de Cine de San Sebastián. "Hay que tener en cuenta que es un actor tremendamente conocido en Euskadi por todas las generaciones y por papeles que nada tiene que ver con uno como éste, por lo que ha supuesto un tremendo reto para él", ha señalado.