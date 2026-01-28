Firmado el quinto convenio colectivo del sector de montajes de la provincia de Huelva

Firma del quinto convenio colectivo del sector de montajes de Huelva. - FOE

HUELVA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones del sector de montajes de la provincia de Huelva, integradas en la Federación Onubense de Empresarios (FOE), junto con las centrales sindicales mayoritarias del sector, UGT, CCOO y SU, han suscrito el quinto convenio colectivo de montajes que regirá las relaciones laborales de este sector desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2027.

Este nuevo convenio, con una vigencia de tres años, incluye importantes novedades, destacando el incremento salarial que experimentarán los trabajadores del sector. Para 2025, se ha acordado un incremento del IPC del año 2024, 0,5%, para el año 2026 será del IPC del año 2025, un 2%, y para el año 2027 consistirá en el IPC del año 2026, el 2%, según han indicado tanto la FOE como los sindicatos.

Estas subidas se aplicarán a todos los conceptos económicos recogidos en el Convenio, a excepción del plus de paradas que se ha previsto que el incremento para el año 2026 sea de un 20% con respecto al de 2025. Se trata de una reivindicación "histórica" de las plantillas, que reconoce "el esfuerzo, la disponibilidad y la dureza de estos trabajos en momentos clave para la actividad industrial de la provincia".

Además del ajuste salarial, el convenio recoge en su articulado "considerables avances sociales y empresariales"; se preserva la misma jornada laboral, se considera el día 5 de enero como inhábil y añade nuevas mejoras sociales, entre ellas, la creación de nuevos derechos sociales, entre ellos, una ayuda especial para aquellos trabajadores con familiares con discapacidad.

El quinto convenio colectivo de montajes de Huelva representa un avance en las relaciones laborales del sector, proporcionando un marco de estabilidad y paz social para los próximos tres años, y reafirma el compromiso de las partes involucradas en mejorar las condiciones de trabajo y garantizar un crecimiento del sector.