Fiscal pide reunión con Subdelegación del Gobierno y Guardia Civil para analizar incendios de los últimos días

Publicado 06/08/2018 10:55:59 CET

HUELVA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha pedido una reunión con la Subdelegación del Gobierno en Huelva, con la Guardia Civil y con la Delegación de la Junta en Huelva para analizar la situación actual de la provincia tras los incendios registrados en los últimos días.

Fiscal se ha referido al fuego que se inició en Nerva el pasado jueves y que quedó controlado este domingo, tras alcanzar a 1.747 hectáreas, y al de Almonaster La Real, que sigue activo y para el que el Infoca está reincorporando escalonadamente sus aeronaves al frente desplegado.

En una entrevista concedida a Canal Sur, y recogida por Europa Press, José Fiscal ha asegurado que tienen "sospechas" de que el incendio de Nerva "ha sido intencionado" y sobre el de Almonaster están a expensas de informe de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF). A su juicio, "algo está pasando, no es normal que en lo que va de verano los dos incendios más importantes de Andalucía hayan ocurrido en Huelva y en tan poco tiempo".

"Es evidente que hay que averiguar qué está pasando porque no puede ser que terroristas ambientales se ceben todos los años con esta provincia", una provincia, ha proseguido, "proclive a incendios por la gran masa de eucalipto y pinar" con la que cuenta y siendo además "la andaluza con mayor superficie forestal y la segunda de España después de Asturias".

En cuanto a las posibles detenciones, ha remarcado el consejero que "no es fácil y la Guardia Civil lo dice" pero considera que "hay que hacer un esfuerzo por detener a los culpables y un esfuerzo disuasorio para que no se produzcan". De hecho, ha precisado que "todos los años hay alguna condena, no con la relevancia que nos gustaría, pero todos los años se detiene a gente".

A su vez, ha pedido colaboración a los vecinos de las localidades donde se produce el fuego y en los que podría haber sospechas sobre su posible autoría. "Se trata de una cuestión muy seria, ya que más allá del daño natural se pone en riesgo vidas humnas y bienes materiales y todos debemos colaborar porque es verdad que hay municipios pequeños en los que no digo que se sepa, pero sospechas parece ser que sí hay", no obstante, ha subrayado que "para detener a alguien hacen falta pruebas".

A su vez, ha pedido a la ciudadanía que tomen precauciones y ha puesto como ejemplo que el pasado sábado cuando el director general de gestión del medio natural volvía desde Nerva a Sevilla, en la carretera de Aracena al Castillo de las Guardas (Sevilla), "se encontró con un incendio en una cuneta provocado por una colilla que tiró una persona en pleno verano y con viento fuerte". "Afortunadamente no llegó a nada pero otras veces sí", ha señalado.

"ENDURECER LAS LEYES"

"Hay que extremar la precaución, tener el máximo cuidado porque hay gente que sigue haciendo barbacoas en el campo en pleno agosto. Esto no tiene nombre y habría que endurecer las leyes", ha precisado José Fiscal.

Por último, ha señalado también que "la inmensa mayoría de la gente está concienciada y no dudan en dar aviso al 112 si ven cualquier cosa, pero basta con que algún criminal no lo esté para que nos la líe", ha concluido el consejero de Medio Ambiente.