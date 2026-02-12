La FOE constituye el Consejo Empresarial de la Industria para "reforzar el papel estratégico" del sector en Huelva

Constitución del Consejo Empresarial de la Industria de Huelva. - FOE

HUELVA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Onubense de Empresarios (FOE) ha constituido el Consejo Empresarial de la Industria, que presidirá Jorge Acitores. Un nuevo órgano consultivo de asesoramiento y responde a la "necesidad de articular una voz común y especializada que contribuya a fortalecer el posicionamiento industrial y a afrontar con mayor eficacia los retos presentes y futuros en un contexto de transformación tecnológica, transición energética y creciente competencia por inversiones y talento".

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, con esta iniciativa, la FOE pone en valor el "peso estratégico" de la industria en la provincia de Huelva, especialmente en un momento marcado por las importantes perspectivas de crecimiento vinculadas a los nuevos proyectos en marcha y a aquellos que se encuentran actualmente en fase de planificación.

El Consejo Empresarial de la Industria está integrado por diez asociaciones empresariales con intereses comunes y directamente vinculadas a la actividad industrial en la provincia, "lo que garantiza una representación amplia y cohesionada del tejido productivo industrial onubense".

Así, se encuentran en el Consejo la Asociación de Empresarios de Construcciones y Reparaciones metálicas de Huelva (Asecom), Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas (Aiqbe), Asociación de Empresas del Sector Ambiental, Asociación de Suministros Industriales de Huelva, Asociación Profesional de Empresas Instaladoras Eléctricas y de Telecomunicaciones (APEIE), Asociación de Instaladores Onubenses (AOI), Asociación de Empresarios de Agencias de Limpieza de Edificios y Locales, Asociación Onubense de Transportes (AOT), Asociación de Empresarios de la Construcción (AECO), Asociación de Empresarios de Informática, Ofimática y Tecnologías de la Información (ASEIN).

En el acto de constitución participaron los representantes designados por cada una de las asociaciones que formarán parte del Pleno del Consejo. Durante la sesión se procedió a la elección de los cargos de presidente y vicepresidente, resultandos elegidos Jorge Acitores, en representación de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe), como presidente; y Óscar Exojo Asensio, en representación de la Asociación de Empresarios de Construcciones y Reparaciones Metálicas (Asecom), como vicepresidente.

Todos los asistentes coincidieron en señalar que este es "el momento idóneo" para dotar de contenido y dinamismo a este nuevo órgano, trabajando de manera coordinada en los asuntos y problemáticas comunes que afectan a las asociaciones que lo integran, en un marco de confianza mutua, colaboración permanente y con un enfoque práctico.

Con la puesta en marcha del Consejo Empresarial de la Industria, la FOE refuerza su compromiso con uno de los sectores clave para la economía provincial, generador de empleo, inversión y desarrollo, y consolida su papel como interlocutor empresarial ante las instituciones en defensa de los intereses generales de la industria onubense, impulsando una agenda común que refuerce la competitividad y el atractivo industrial de Huelva.