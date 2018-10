La FOE critica el último incidente en el tren Huelva-Madrid porque "perjudica la imagen del destino"

Publicado 31/07/2018 18:39:21 CET

HUELVA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Turismo de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) ha lamentado "los sucesivos accidentes o incidentes" que siguen sufriendo los usuarios de los trenes que cubren la línea Huelva-Madrid y viceversa, algo que puede perjudicar "a la imagen del destino onubense".

En una nota de prensa de la FOE, los empresarios turísticos han indicado que "no están dispuestos a admitir" que los incidentes sean "algo habitual". En concreto, han precisado que el último caso tuvo lugar el pasado viernes, día 27, cuando el Intercity que salía de Huelva a las 17,50 horas con destino a Madrid sufrió un nuevo accidente, en esta ocasión causado por un rebaño de ovejas que se cruzó en las vías que cubren ese trayecto, a la altura de La Palma del Condado que perjudicó al morro del tren.

Ante esto, han indicado que los viajeros fueron trasladados desde ese punto hasta Sevilla en autobús, donde se les habilitó plazas en el AVE para continuar el recorrido previsto y "nuevamente alterado". Este hecho supuso un retraso con respecto a la hora de llegada de "casi 60 minutos, con los consiguientes perjuicios que ello entrañó para quienes tuvieran que cumplir con otros enlaces o con horarios previstos por otros motivos".

Desde el Consejo Empresarial de Turismo de la FOE, que preside Luis Arroyo, se lamenta que además de "no contar con las infraestructuras que merece una provincia de primer nivel turístico como lo es Huelva, en esta provincia tengamos que soportar viajar de manera 'tercermundista' con trenes no sólo incómodos por no contar con servicio de bar o ruidosos, sino por el abandono por parte de Adif al estado de las vías o sucesivas averías técnicas que hacen mirar a Renfe para otro lado".

Los empresarios turísticos de la FOE se sienten indignados con esa actitud que revela "una total desconsideración" con una provincia que está siendo "demasiado paciente" con unas circunstancias que está llegando a "un límite insoportable por la imagen que se está dando a quienes se ven obligados a confiar en el único medio de transporte por ferrocarril 'más rápido' con el que contamos".

"Una situación que viene a dar al traste con todas las acciones de promoción que tengan a Huelva como referente ya que los turistas preferirán, sin duda, elegir un destino mejor comunicado y, sobre todo, más seguro", han apuntado.

Por ello, desde el Consejo de Turismo de la FOE se hace un llamamiento a las autoridades con competencias en la materia de forma que den traslado del malestar y conste la queja del "pésimo" servicio que Adif y Renfe prestan a la provincia y sean capaces de encontrar "una solución inmediata" al respecto.