La FOE exige "soluciones inmediatas" ante "el aislamiento" ferroviario de Huelva con Madrid tras el accidente de Adamuz

HUELVA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Onubense de Empresarios (FOE) ha criticado este miércoles "la desidia y el abandono del Gobierno de España ante el prolongado corte de comunicaciones ferroviarias entre Madrid y Andalucía", que "mantiene a Huelva totalmente aislada" desde el trágico accidente registrado en Adamuz (Córdoba) el día 18 de enero.

Según indica la FOE en una nota, "a pesar de los anuncios realizados por Adif y por el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre la apertura parcial de la línea para el 2 de febrero, todavía no existe ningún billete a la venta ni se ha ejecutado la solución temporal de transbordo en bus prometida para cubrir el tramo afectado".

Además, apunta que la alternativa aérea es "totalmente insuficiente", ya que "las plazas habilitadas por Iberia para conectar Madrid con Sevilla no satisfacen la demanda".

"Huelva está paralizada y bloqueada. No se trata únicamente del turismo, sino de todos los sectores económicos de la provincia, que dependen de una conexión fiable con la capital y con el resto de España", advierte el secretario general de la FOE, Daniel Caldentey.

Ante esta situación, la Federación Onubense de Empresarios exige "una solución inmediata y efectiva" que permita "reactivar el flujo" de viajeros y mercancías y que "garantice la conectividad mínima mientras se reparan las infraestructuras afectadas". "La falta de acción hasta la fecha pone en riesgo la actividad económica, turística y empresarial de toda la provincia", añade.

"Hemos pasado de un compromiso oficial a la parálisis absoluta, y no podemos permitir que Huelva siga aislada sin previsión de normalización. Exigimos al Gobierno que cumpla con sus obligaciones y ofrezca soluciones reales ya", concluye Daniel Cladentey.