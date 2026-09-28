El I Foro de Mujeres en Transición Energética y STEM reúne a instituciones y empresas para promover la igualdad

I Foro de Mujeres en Transición Energética y STEM de Huelva. - COMBO COMUNICACIÓN

HUELVA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El I Foro de Mujeres en Transición Energética y STEM de Huelva ha celebrado este lunes su primera jornada en el salón de actos de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), con la participación de representantes de las principales administraciones, empresas energéticas, entidades portuarias y mineras, universidad y organizaciones profesionales para "promover la igualdad, la innovación y el talento femenino en sectores estratégicos".

Organizado por Combo Comunicación y Moeve, con el apoyo de Aiqbe y la colaboración de diversas instituciones y entidades profesionales, el foro se desarrolla bajo el lema 'Referentes en energía, liderando la igualdad: el talento femenino que transforma Huelva, según han indicado en una nota de prensa.

El encuentro ofrece un espacio de diálogo sobre la transición energética y el papel del talento femenino en las disciplinas STEM, con especial atención a la innovación empresarial y a los retos de descarbonización y sostenibilidad del territorio onubense. Sus objetivos son visibilizar la contribución de las mujeres al desarrollo energético, industrial y tecnológico; compartir experiencias de liderazgo, investigación y emprendimiento; y favorecer la creación de redes y oportunidades profesionales.

La inauguración institucional ha contado con la participación de Narciso Rojas, responsable de Relaciones Institucionales y Comunicación de Moeve Huelva; la delegada de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Universidad, Industria, Energía e Innovación en Huelva, de la Junta en Huelva, Lucía Núñez; la teniente alcaldesa y concejala de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Huelva, Adela de la Mora; la gerente de Aiqbe, Laura Montes; y la CEO de Combo Comunicación y presidenta del Foro de Mujeres Líderes de Andalucía, María José Segura.

Durante la apertura, Rojas ha destacado el compromiso de Moeve con una transición energética inclusiva y con "la creación de referentes para las nuevas generaciones". Asimismo, ha subrayado la "importancia" de la colaboración entre empresas y administraciones para "impulsar nuevas vocaciones y acompañar a las jóvenes que quieran desarrollar su carrera en los ámbitos de la energía, la ciencia y la tecnología".

En esta misma línea, ha valorado el foro como un espacio para "compartir experiencias de innovación empresarial y proyectos de descarbonización", así como para poner en valor el liderazgo femenino en el sector energético.

Por su parte, la delegada de Economía ha resaltado el "papel estratégico" de Huelva en el nuevo escenario energético y la "necesidad" de aprovechar todo el talento disponible para "avanzar hacia un desarrollo industrial sostenible". Núñez también ha defendido la "importancia" de acercar las disciplinas STEM y de "reforzar la conexión entre el sistema educativo, la universidad y el tejido empresarial".

Por su parte, la teniente de alcaldesa ha señalado que la transición energética "ya está generando inversión, actividad empresarial y oportunidades de empleo en Huelva", aunque ha advertido de "la necesidad de garantizar un verdadero retorno para el territorio".

Por otro lado, la gerente de Aiqbe, Laura Montes, ha puesto el foco en "la necesidad de visibilizar las trayectorias profesionales de las mujeres que ya trabajan en la industria" y de ofrecer "referentes cercanos a las nuevas generaciones". También ha destacado que "la diversidad favorece la innovación y contribuye a construir una industria más competitiva, sostenible y conectada con las necesidades de la sociedad".

Por último, María José Segura ha enmarcado el foro en la línea de trabajo 'Unimos Talento', orientada a "visibilizar el papel de las mujeres en sectores estratégicos, dar a conocer sus dificultades y logros y mostrar las oportunidades que se abren cuando la igualdad se integra en el desarrollo económico y social de la provincia".

El foro reúne a mujeres referentes, representantes institucionales, empresas, universidad y tejido asociativo en torno a dos ejes: los retos de la transición energética, la descarbonización y la sostenibilidad del territorio, y el impulso de las vocaciones y del liderazgo femenino en las disciplinas STEM -ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas-.

En su desarrollo colaboran Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Huelva, Sandfire Matsa, la Federación Onubense de Empresarios, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía, el Puerto de Huelva, la Universidad de Huelva, Inercia Digital, OnTech Innovation y el Foro de Mujeres Líderes de Andalucía.

UNA JORNADA CENTRADA EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

La primera jornada, dedicada a la transición energética, ha incluido la conferencia inaugural de Rebeca García Jiménez, responsable de Optimización Comercial de Moeve, y una sesión sobre la actualidad regional y los retos relacionados con el desarrollo económico, industrial y energético de la provincia, a cargo de Lucía Núñez y Adela de la Mora.

El programa también ha abordado el proyecto europeo Erasmus+ GatE, mediante una ponencia impartida por Francisco Javier García Gómez, coordinador de Proyectos Europeos de Inercia Digital. Durante su intervención se han presentado herramientas destinadas a facilitar el conocimiento de los itinerarios profesionales y las oportunidades laborales vinculadas a la economía verde y los sectores STEM.

Además, ha tenido lugar la mesa redonda 'Investigación y emprendimiento femenino en el sector energético', moderada por María José Bayo, consultora de Comunicación e Innovación, en la que han participado María José Oltra González de la Mota, adjunta a dirección de terminal DECAL, en representación de Aiqbe; Rocío López Picón, jefa del Departamento de Sostenibilidad y Transición Energética del Puerto de Huelva; Nuria Fresco, directora de Recursos Humanos de Sandfire Matsa; Sara Llopart, CEO de Compensa Agroinnovación; y Ana Bautista Oriola, secretaria general del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Huelva, Sevilla, Cádiz, Cáceres, Badajoz y Canarias.

La jornada se ha completado con la presentación de la AI-Driven Career Pathing Tool y la RPG Simulation Tool del proyecto GatE, a cargo de Francisco Javier García Gómez.

El foro continuará este martes, 29 de septiembre, con una jornada dedicada al talento femenino en las disciplinas STEM, la transferencia de conocimiento, la innovación y el emprendimiento tecnológico.

La coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Huelva, Laura Sánchez, ofrecerá unas palabras de bienvenida. La conferencia inaugural correrá a cargo de Esther González, directora de la Planta Química de Palos de la Frontera. A continuación, intervendrán Reyes Sánchez Herrera, vicerrectora de Transferencia y Desarrollo Territorial de la Universidad de Huelva; Rocío Díaz Pereira, directora de La Lonja de la Innovación de Huelva; y Theodor Panagiotakopoulos, profesor de Aplicaciones del Internet de las Cosas en la Universidad de Patras y profesor visitante de la Universidad de Nicosia, que ofrecerá la ponencia 'Building European Pathways for Women in Green Energy STEM Careers'.

El programa incluirá asimismo la mesa redonda 'Investigación y emprendimiento femenino en STEM', moderada por Victoria Cabrera García, vicepresidenta de Ansemac, con la participación de Elisa Martín Alba, CEO de Arelance, en representación de OnTech Innovation; Sarah Pérez Jiménez, CEO de Grupo Gibraldrone; María José Martín Alfonso, profesora de Ingeniería Química de la Universidad de Huelva y empresaria STEM; y Laura Montes García, gerente de Aiqbe. El encuentro finalizará con la presentación de la plataforma de aprendizaje y los recursos del proyecto GatE.