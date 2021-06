Freshuelva prevé un incremento del 8% en la producción fresera de esta campaña

HUELVA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Freshuelva ha señalado que, a falta de conocer el tonelaje final de la fresa producida en la campaña 2020/2021 una vez finalizada la misma el pasado día 14 de junio, el volumen de la misma podría estar un 8 por ciento por encima de la anterior, que finalizó con la producción y comercialización de en torno a unas 250.000 toneladas.

Así lo ha indicado a Europa Press su gerente, Rafael Domínguez, quien ha destacado que las aproximaciones en cuanto a tonelaje son "muy vagas" al no tener aún los número concretos, pero ha subrayado que, en cuanto a comercialización, los meses de abril y mayo han estado "por encima de las perspectivas del año pasado", ya que las heladas en Europa han favorecido a la fresa onubense y "han hecho que algunos países como Alemania o Reino Unido retrasasen su producción propia" y que Francia "no haya tenido grandes tonelajes".

Todo ello, ha explicado, ha hecho que se alargue la campaña en Huelva, lo que "redunda en que haya más tonelaje" y "más exportación". Esto hace que estimen que el volumen exportado también se encuentre por encima de las cifras del año pasado.

"En Alemania, por ejemplo, que es el primer país receptor de la fresa de Huelva, hemos estado exportando más tiempo al retrasarse su producción propia, por lo que se ha estado sirviendo fresas a este país hasta hace poco más de una semana, algo que es importante", ha destacado.

En este punto, ha añadido que "la aceptación de nuestra fruta allí está ganando enteros en cuanto a calidad y al resto de parámetros", a la par que ha indicado que también se ha llevado a cabo una campaña para dar a conocer "el contenido nutricional de nuestra fruta y sus beneficios para la salud", por lo que considera que "todo suma" y que "el comportamiento de los mercados, tanto de Alemania como de Reino Unido así lo indica".

En cuanto a los precios, Domínguez ha apuntado que también el mes de abril ha estado por encima de la media, al igual que en mayo, donde ha estado a unos niveles "bastante aceptables". Por ello, ha enfatizado que el creen que el balance será "positivo", aunque de momento no se conocen los números finales.

A pesar de ello, el gerente de Freshuelva ha recordado que durante la primera parte de la campaña y hasta el 15 de marzo "sí estuvimos muy por debajo" en cuanto a volumen y al nivel de facturación "porque el tonelaje había caído bastante", aunque ha apuntado que la parte "fuerte" de la campaña comienza precisamente desde mitad de marzo y se alarga hasta finales de mayo, donde se concentra casi el 75 por ciento de los kilos producidos y comercializados.

Con respecto al Brexit, Domínguez ha explicado que, de momento, "no ha habido incidencias" en la exportación a Reino Unido de la fresa y los frutos rojos onubenses, al no haber retenciones por tema administrativo y burocrático, por no tener aranceles ni necesitar certificado fitosanitario para su introducción allí, pero ha recordado que en octubre comienza otra fase en la que se endurecerán las medidas.

Finalmente, ha subrayado que aún hay empresas freseras funcionando, aunque a un nivel "más limitado", ya que hay asociados que aún están recolectando para mayoristas y supermercados.

OTROS FRUTOS ROJOS

Con respecto a la frambuesa, ha indicado que la campaña, que se inició entre noviembre y diciembre, "ha sido muy regular", con una evolución "bastante constante", lo que "ha facilitado la labor comercial", y que ha hecho que haya tenido "una correspondencia entre la oferta y la demanda".

En cuanto al arándano, que aún está en campaña --hasta final de junio y principios de julio--, este año se espera menos tonelaje debido a los cambios bruscos de temperatura y a la afección que ha tenido la tormenta Filomena, que "ha afectado a la floración", lo que hace que no culmine en el fruto, ya que coincidió con esta fase, tras lo que vino "un calor fuerte".

Esto ha provocado que "no haya habido el incremento de tonelaje esperado en un principio", puesto que este año había más hectáreas que entraban en producción.