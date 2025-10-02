Freshuelva reclama al Gobierno incrementar el contingente de trabajadores Gecco de Marruecos y Sudamérica

HUELVA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva, Freshuelva, ha reclamado al Gobierno de España incrementar el contingente de trabajadores contratados en origen a través de la Orden GECCO procedentes de Marruecos y Sudamérica para la próxima campaña de los frutos rojos.

Esta petición ha tenido lugar en una reunión mantenida en el stand de la propia Asociación con el director general de Gestión Migratoria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Santiago Yerga, en el marco de la feria Fruit Attraction celebrada esta semana en Madrid, según ha indicado la entidad en una nota de prensa.

Los productores onubenses han trasladado a Yerga su "inquietud" ante la "acuciante necesidad de mano de obra que requiere el sector" para hacer frente a la campaña de recolección y "mantener la competitividad en los mercados europeos".

En este sentido, han valorado el "buen funcionamiento" del sistema de contratación en origen regulado por la Orden Gecco, que ha cumplido ya 25 años y que consiste en una inmigración circular, es decir, que los trabajadores contratados en origen regresan a sus países una vez finalizados sus contratos para la campaña y así poder volver al año siguiente.

De este modo, desde Freshuelva se ha insistido en la "necesidad" de seguir apostando por este sistema, aunque actualmente el número de trabajadores está "muy lejos de cubrir las necesidades reales de mano de obra del sector". Por ello, la Asociación ha instado al Ejecutivo autorice un incremento del contingente de trabajadores de Marruecos y de países sudamericanos, complementando a los trabajadores nacionales y comunitarios, y así dar respuesta a uno de los mayores problemas a los que tendrá que hacer frente el sector de los frutos rojos en la próxima campaña, además de ofrecer la colaboración, como hasta ahora, en las experiencias piloto con otros países.

Por otra parte, Freshuelva ha completado las tres jornadas en que se ha celebrado la Feria de las Frutas y las Hortalizas, Fruit Attraction, con un balance "muy satisfactorio y muy positivo" ante la gran afluencia de público de esta cita nacional del sector, en que la fresa y los frutos rojos onubenses "han levantado una gran expectación y han contado con un gran respaldo institucional".

El presidente de Freshuelva, Francisco José Gómez, ha destacado la "importante" afluencia de público a esta edición de Fruit Attraction y ha subrayado que la feria madrileña "se consolida como un importante punto de encuentro de las empresas con sus proveedores y clientes, así como un centro de negocios en los que se han vuelto a entablar relaciones comerciales".

Así, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visitó a los productores onubenses en el stand de Freshuelva tras presidir la inauguración de la feria. Allí, el presidente de Freshuelva, Francisco José Gómez, le ha trasladado la "urgencia" de solventar los problemas con las infraestructuras hidráulicas, con la mano de obra y con la desinfección de los suelos que acucian al sector.

También tuvo la oportunidad de transmitirle las mismas preocupaciones al consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ya que le expusieron al consejero la "imperiosa necesidad" de que se culmine el acuerdo con el Gobierno central para que se reactiven las obras de la presa de Alcolea.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, también acompañó al sector de los frutos rojos mostrando el apoyo de la institución provincial a la promoción en la feria, acompañado de la diputada Carmen Díaz.

También han pasado por el stand de Freshuelva la eurodiputada Carmen Crespo; los diputados en el Congreso de los Diputados Pedro Gallardo, Milagros Marcos, María Luisa Faneca y Gabriel Cruz; los senadores María Eugenia Limón y Amaro Huelva; el secretario primero de la Mesa del Parlamento de Andalucía, Manuel Andrés González; el parlamentario andaluz Manuel Gavira; el delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa; el delegado de Agricultura en Huelva, Álvaro Burgos; el director-gerente de AGAPA, José Carlos Álvarez; el diputado provincial Miguel Ángel Sánchez.

Además, también acudieron algunos alcaldes de la provincia, como el de Moguer, Gustavo Cuéllar, el de Almonte, Francisco Bella; el de Lucena del Puerto, Álvaro Regidor; el alcalde de Lepe, Adolfo Verano; o la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero.

También ha mostrado su apoyo al sector el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, así como representantes de diversas organizaciones agrarias como UPA, Asaja, Huelva Riega, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía o la Asociación de Citricultores de la Provincia de Huelva.

Freshuelva también ha protagonizado una completa agenda de reuniones de trabajo y actos, como la reunión con la secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García Bernal, con la que se abordaron la necesidad de buscar alternativas eficaces para la desinfección de suelos que permitan al sector "seguir siendo competitivo frente a otros países productores ante los que no se compite en igualdad de condiciones o la regulación de las materias activas necesarias para combatir las plagas que afectan a los cultivos". Además de estas reuniones institucionales, el stand de Freshuelva ha acogido numerosos encuentros profesionales entre empresas y representantes del sector.

Las empresas presentes en la feria Además de Freshuelva, las empresas vinculadas al sector de los berries han vuelto a apostar firmemente por su presencia en la feria y ocuparon alrededor de 1.000 metros cuadrados con sus stands en Fruit Attraction 2025.

De nuevo el pabellón 9 ha acogido a la mayoría de las empresas del sector de los frutos rojos de la provincia de Huelva, en el que Freshuelva contó también con un stand anexo de 80 metros cuadrados, concretamente el 9F06, para que se ubicaran y desarrollaran sus labores comerciales las empresas asociadas Global Berry, Frutas El Pinar, Pitayas de Andalucía y Fres Molinero.

También con un espacio propio en el pabellón 9, han acudido a esta cita de la feria referencia del sector hortofrutícola nacional e internacional otras empresas asociadas, como Fresón de Palos, Moguer Cuna de Platero, Grufesa, Fruta de Andalucía, Plus Berries, Surexport, Doñana 1998, SAT Algaida, Surberry Growers, Masià Ciscar o Berryworld Group.

Las empresas Frutas Borja y Garrido y García SCA estuvieron en el stand de SAT Frescitrus, y la empresa Bonafrú, incluida en el stand de Unica Fresh. También ha estado en el pabellón 9 la empresa obtentora creada por diferentes empresas del sector Fresas Nuevos Materiales (FNM). Driscoll's en el pabellón 10, Frutas Esther y Frutas Maripi-Uniland en el pabellón 7, y El Pinar Medioambiente en el pabellón 5 completaron la presencia en la feria de las empresas asociadas de Freshuelva.