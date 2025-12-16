Freshuelva selecciona en Guatemala a 76 trabajadores para la próxima campaña de los frutos rojos

Selección en Guatemala de trabajadores para la próxima campaña agrícola de Huelva. - FRESHUELVA

HUELVA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva, Freshuelva, ha participado en un nuevo proceso de selección de personal en origen en Guatemala con vistas a la campaña de frutos rojos 2026 en la provincia de Huelva. En el marco de esta misión, desarrollada en coordinación con el resto de organizaciones agrarias participantes en el sistema Gecco, se han entrevistado a un total de 600 personas candidatas, de las que finalmente han sido seleccionadas 200 entre todas las organizaciones, correspondiendo 76 de ellas a Freshuelva.

Según ha indicado la organización en una nota, este nuevo contingente se sumará a las personas trabajadoras guatemaltecas repetidoras de la anterior campaña, consolidándose como un colectivo "estable, formado y con experiencia contrastada en labores agrícolas".

La selección se ha desarrollado a lo largo de varias jornadas de trabajo, en las que se han evaluado perfiles procedentes mayoritariamente del entorno rural, con experiencia previa en labores agrícolas, un aspecto "especialmente valorado" por las empresas productoras de frutos rojos de Huelva. Desde Freshuelva se ha destacado el "buen perfil" de las personas seleccionadas, así como "su motivación y conocimiento" del desarrollo de las campañas agrícolas en la provincia.

Durante su estancia en Guatemala, la delegación de Freshuelva visitó las instalaciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y mantuvo reuniones técnicas para conocer el informe de seguimiento de las personas trabajadoras que participaron en la campaña 2024-2025, con el objetivo de "continuar mejorando el procedimiento y reforzar las garantías del programa de migración circular".

En este contexto, se celebró un encuentro institucional con la ministra de Trabajo de Guatemala, Miriam Roquel Chávez, y la viceministra Claudia Peneleu, en el que también participó María José Jarquín Ramos, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Guatemala.

La agenda institucional incluyó igualmente una reunión con la embajadora de España en Guatemala, María Clara Girbau Ronda, en la que se abordó la evolución del programa de contratación en origen y la importancia de la colaboración entre administraciones y sector productivo para el correcto desarrollo de las campañas agrícolas.

Desde Freshuelva se ha puesto en valor "de manera especial" la "excelente organización del proceso" por parte de las autoridades locales, tanto en la fase de entrevistas como en la coordinación logística, institucional y administrativa y subraya que "esta coordinación ha sido clave para garantizar la transparencia, la agilidad y la eficacia del proceso selectivo".

Esta selección en Guatemala se enmarca en el modelo de contratación en origen que Freshuelva desarrolla junto al resto de organizaciones agrarias, dentro del procedimiento Gecco del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Se trata de un sistema que permite planificar las campañas "con seguridad jurídica, garantizar los derechos laborales de las personas trabajadoras y favorecer una migración circular, ordenada y responsable", facilitando un retorno regulado a los países de origen una vez finalizados los trabajos y "contribuyendo a la estabilidad" del sector de los frutos rojos y al normal desarrollo de la actividad agrícola en la provincia de Huelva.

Guatemala es uno de los países latinoamericanos incluidos en la estrategia de diversificación de orígenes impulsada por Freshuelva para responder a las "crecientes necesidades" de mano de obra del sector. La selección realizada en Guatemala se suma a las ya realizadas anteriormente y a las que se llevarán a cabo en países como Colombia o Marruecos, todas ellas integradas en la orden Gecco.

Estos contingentes internacionales, combinados con los trabajadores repetidores, constituyen "una herramienta esencial para garantizar la recolección en cada campaña", ha remarcado Freshuelva.