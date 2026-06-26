La Fundación Caja Rural del Sur convoca el II Certamen de Pintura y Escultura 'Alfonso Aramburu'

Archivo - Centro Cultural 'José Luis García Palacios' de la Fundación Caja Rural del Sur en Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Rural del Sur ha convocado el II Certamen de Pintura y Escultura 'Alfonso Aramburu Terrades' tras la "extraordinaria respuesta" que se dio en la primera edición donde se presentaron 160 propuestas creativas, ya que este proyecto cultural de la entidad ha nacido con el objetivo de fomentar el talento en el ámbito de las artes plásticas dentro de la comunidad autónoma andaluza.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el certamen está dotado con 20.000 euros en premios para los ganadores de ambas disciplinas artísticas.

Este concurso tiene como objetivos "fomentar el talento creando una plataforma para la promoción y visibilización de los artistas de Andalucía; contribuir al enriquecimiento cultural de Andalucía en las artes plásticas, favoreciendo la interacción entre críticos y expertos de arte e instituciones culturales; impulsar la proyección artísticas de los seleccionados y premiados y ofrecer su acceso a espacios expositivos de prestigio; y concienciar a la población acerca de los valores culturales, especialmente los de las artes plásticas como la pintura y la escultura".

Podrán participar las personas nacidas o residentes en Andalucía, que no hayan sido premiadas en otras convocatorias de este certamen. En el caso de los residentes, deberán adjuntar una declaración responsable que acredite el domicilio de su residencia. Deberán concurrir personalmente y no a través de ninguna persona o entidad representante.

Los interesados deberán presentar una solicitud de participación, a través de la inscripción en la plataforma Mundoarti: https://www.mundoarti.com/concursos/CPB9433/ii-certamen-de-p... .

El plazo de inscripción será desde el 1 de julio al 10 de noviembre de 2026 a las 23,59 horas. Junto con la solicitud de participación habrá de adjuntarse la imagen de la obra, con un peso máximo de 5MB en formato JPG. No se permiten ediciones que alteren la visualización de la obra, debiendo ser la imagen absolutamente fiel a la misma. En el caso de que una obra seleccionada para su exposición, no se corresponda fielmente con la imagen inicial aportada junto con la solicitud, el jurado podrá decidir que no sea expuesta.

En el formulario en línea se completarán los datos de la obra --el título de la obra, la técnica, las medidas y la valoración-- y seguidamente los datos del autor o autora --nombre y apellidos, DNI (ambas caras), dirección, teléfono de contacto, etc.--. La plataforma web protegerá la autoría de las obras y garantizará el anonimato y la transparencia del proceso de deliberación.

Del total de las fotografías recibidas, el jurado de forma telemática hará una selección de aquellas obras que puedan formar parte de la Exposición, atendiendo a la disponibilidad física del lugar expositivo. Una vez finalizado el plazo de entrega, el jurado emitirá la lista de obras seleccionadas y se trasladará la información a los participantes. Dicha comunicación se realizará mediante el envío de correo electrónico a los participantes y su publicación en la web de la Fundación Caja Rural del Sur.

Las obras seleccionadas, cuya admisión y fecha de entrega habrá sido comunicada a sus autores, deberán presentarse, con embalaje reutilizable, en Caja Rural del Sur; calle Plus Ultra, 2; 21001, Huelva (de lunes a viernes).

Los datos de la obra podrán figurar también en el dorso de la obra, en el caso de las pinturas, o en la base en caso de esculturas. El envío y retirada de las obras se efectuará por cuenta del artista, corriendo este con todos los gastos. En caso de utilizar agencia de transportes, deberán presentarse con embalaje adecuado, de fácil apertura y reutilizable para su devolución. Las obras recibidas por agencia podrán ser devueltas, a portes debidos, por el mismo medio siempre que sus autores así lo indiquen en la hoja de inscripción.

La Fundación Caja Rural del Sur pondrá el "máximo celo" en el cuidado de las obras recibidas, pero declina toda responsabilidad por extravíos, daños, robos o cualquier otro acto ajeno a su voluntad que se pueda producir durante su transporte, recepción, depósito, exhibición o devolución.

COMPOSICIÓN DEL JURADO

Una vez recibidas las obras seleccionadas, el jurado se reunirá presencialmente para determinar el fallo del concurso y el conjunto de obras que compondrán la exposición. Emitido este fallo se notificará a los participantes y se hará público. La obra premiada no podrá haber sido premiada en otros concursos o certámenes previos. La recepción del premio regulado en las presentes Bases es incompatible con la recepción de otros por la misma obra.

El Jurado estará compuesto por siete miembros y el secretario, con voz, pero sin voto, que será el encargado de redactar las actas. Todas las personas que forman el jurado serán designadas por el Patronato de la Fundación Caja Rural del Sur, no entendiéndose en ningún caso como nombramientos vitalicios, quedando a criterio de la Fundación Caja Rural del Sur, incrementar o reducir los miembros del jurado.

Formarán parte del jurado, personas de reconocido prestigio en el ámbito artístico, académico o docente. El jurado valorará aspectos como, la creatividad, la técnica, la originalidad y la relevancia artística. Las deliberaciones del jurado, que actuará con imparcialidad, serán privadas y sus decisiones tomadas por mayoría simple. Los premios podrán, a juicio del jurado, ser declarados desiertos. El fallo será inapelable y se comunicará en un acto público o en un comunicado oficial de la entidad convocante. A criterio del Jurado, podrán establecerse accésits o menciones honoríficas.