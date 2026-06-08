La Fundación Caja Rural del Sur en Huelva renueva su colaboración con Ovipor

Los presidentes de la Fundación Caja Rural del Sur y de Ovipor Sociedad Cooperativa Andaluza (S.C.A.), José Luis García-Palacios Álvarez y Agustín Damián González Sánchez, respectivamente. - FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR

HUELVA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de la Fundación Caja Rural del Sur y de Ovipor Sociedad Cooperativa Andaluza (S.C.A.), José Luis García-Palacios Álvarez y Agustín Damián González Sánchez, respectivamente, han firmado un convenio de colaboración para apoyar las actividades de esta última cooperativa dentro del ámbito de las citadas entidades y en cumplimiento de sus fines sociales.

Según ha indicado la fundación en una nota, Ovipor es la única cooperativa ganadera de Huelva cuyo origen se remonta a 1981, fecha en la que un grupo de productores de ovino y caprino de la provincia se unieron en torno a la Sociedad Agraria de Transformación Copreonuba S.A.T., para comercializar de forma conjunta y más eficiente sus producciones ganaderas.

Así las cosas, hoy en día, Ovipor está dedicada a la producción ganadera en extensivo y la comercialización de productos porcinos, ovinos, caprinos, vacunos, de carne y piensos. Tras más de 45 años de trabajo en el sector, Ovipor ha logrado posicionarse "no solo como la única cooperativa ganadera de la provincia sino también como una de las empresas ganaderas más destacadas de Huelva y de Andalucía".

La Fundación Caja Rural del Sur tiene entre sus objetivos contribuir al desarrollo en su zona de actuación, colaborando de manera especial con las entidades asociativas agrarias en sus actividades de servicios a sus asociados habiendo firmado ya distintos convenios con organizaciones sectoriales o productivas de nuestra comunidad para favorecer que las mismas, junto con sus asociados, puedan contribuir a la consolidación de los vínculos cooperativos y la modernización del mundo rural.