Fundación Caja Rural del Sur impulsa en Huelva una jornada sobre el desafío humano del trabajo

Archivo - Enrique Llimona. - FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR - Archivo

HUELVA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Rural del Sur celebrará este jueves, 19 de febrero, a las 18,30 horas, la jornada 'El desafío humano del trabajo de hoy y del futuro', un encuentro concebido para analizar los profundos cambios que están transformando las organizaciones en un contexto marcado por la digitalización, la inteligencia artificial y la evolución de los modelos laborales.

Según informa la entidad en nota de prensa, la cita tendrá lugar en las Cocheras del Puerto de Huelva y se dirige, principalmente, a empresarios, autónomos y directivos de empresas y se enfoca como "una reflexión estratégica y crítica sobre el presente y el futuro del trabajo, con un enfoque centrado en las personas, el liderazgo y las nuevas dinámicas de relación dentro de las empresas".

El acto será presentado por el director de la Fundación Caja Rural del Sur, Emilio Ponce, y contará con una conferencia central que correrá a cargo de Enrique Llimona, impulsor de talento, bajo el título 'Somos cambio: los desafíos del liderazgo empresarial'.

Autor, conferenciante y creador del método 'Somos', Llimona acumula más de dos décadas de experiencia acompañando a líderes y equipos desde el ámbito de los recursos humanos, trabajando en la mejora del rendimiento, las competencias y los resultados organizativos.

Será un espacio para compartir perspectivas, plantear preguntas y avanzar hacia una visión más consciente y humana del trabajo que viene. La asistencia es gratuita hasta completar aforo, requiriéndose inscripción en la web https://conferenciasomosfcrs.es/ .

Con esta convocatoria, Caja Rural del Sur reafirma su compromiso con el tejido empresarial y social de la provincia, promoviendo foros de análisis que ayuden a las organizaciones a afrontar con solvencia los retos del nuevo escenario económico y tecnológico.