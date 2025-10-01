Fundación Laberinto celebra el sábado su Rastrillo Solidario en Huelva en beneficio de su centro de atención

HUELVA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Laberinto celebra este próximo sábado, 4 de octubre, una nueva edición de su Rastrillo Solidario, que tendrá lugar en la Plaza de la Constitución de Huelva entre las 12,30 y las 21,00 horas con una variada oferta de actividades que llenará de contenido esta jornada, que servirá para seguir dando a conocer la realidad de las enfermedades raras y para recaudar fondos para el Centro Polivalente de esta entidad que ya se encuentra en una avanzada fase de construcción.

Según ha indicado en una nota, este centro ofrecerá soporte a jóvenes con discapacidades físicas e intelectuales severas, muchas de ellas asociadas a enfermedades raras o sin diagnóstico.

Conforman la programación de este Rastrillo Solidario la gastronomía, un concurso de tortillas, degustación de dulces típicos de la aldea de El Buitrón, pases de moda, actuaciones musicales de grupos de jóvenes de Cultura en los Barrios bajo la dirección de María Estévez, una veintena de stands de artesanía, una exposición de pinturas y el Café Solidario que tendrá a la cantante onubense Ana de Caro como madrina.

Su sentido es aunar la colaboración y la "generosidad" en pro de una causa "noble y necesaria". Una ayuda "que puede marcar la diferencia en la vida de muchos jóvenes que necesitan y merecen el apoyo de todos".