Gavira (Vox) sigue sin asegurar su apoyo a Moreno: "Veremos si hay acuerdo de aquí al martes, al jueves o cuando toque"

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, atiende a los medios tras asistir a la tradicional Saca de las yeguas a su paso por la aldea de El Rocío. A 26 de junio de 2026 en Almonte, Huelva (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

ALMONTE (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha manifestado este viernes que su partido sigue negociando con el PP-A para lograr un "buen acuerdo" para la gobernabilidad de Andalucía, pero no ha aclarado si su partido apoyará el martes 30 de junio la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta en la Cámara autonómica.

Gavira se ha pronunciado así, en declaraciones a los medios de comunicación en Almonte (Huelva), a donde ha asistido a la tradicional Saca de yegua, un evento al que también ha asistido el presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno. Ambos han coincidido, previamente, en el interior de la ermita del Rocío en una visita a la Virgen.

"Vamos a ver si de aquí al lunes y martes se llega a acuerdo, si no, pues de aquí al jueves de la semana que viene, que es cuando se repetiría la votación, y si no, pues cuando toque, pero lo principal es tener un buen acuerdo que beneficie a los andaluces", según ha manifestado Manuel Gavira, en referencia al debate de investidura que se celebrará el lunes 29 y martes 30. Juanma Moreno necesita contar con la mayoría absoluta del Parlamento en la votación que se producirá el martes, de manera que requiere de los apoyos de Vox y, si no la logra, habría una nueva votación a las 48 horas.

Asimismo, Manuel Gavira, que forma parte del equipo de Vox que está desarrollando las negociaciones con el PP-A, ha querido dejar claro que de "paripé nada", sino que se está trabajando mucho para lograr "un buen acuerdo para todos los andaluces".

Gavira ha recalcado que "la voluntad de trabajo de las partes es positiva", pero "luego hay que poner las intenciones de uno y de otro en un documento y en eso es en lo que estamos".

En este sentido, ha subrayado que, para Vox, "el acuerdo pasa por la defensa del campo, la bajada de impuestos, la prioridad nacional en las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda pública", mientras que el Gobierno de Andalucía tiene que ser "un bastión contra el Gobierno corrupto de Sánchez".

"Desde el día después de las elecciones, Vox quiso y se puso además a disposición del Partido Popular para tener un gobierno fuerte en Andalucía con estas premisas", ha añadido.

Del mismo modo, Gavira ha recordado que el PP-A, tras las elecciones del 17 de mayo, "dejó pasar doce días antes de hablar con Vox" y ha criticado que "ahora estamos con las prisas del PP hablando de los presupuestos". "El Gobierno de (Juanma) Moreno Bonilla tiene ya ocho años de experiencia y sabe que los presupuestos se hacen en estas fechas, el sentido común lo que hubiese recomendado es que las conversaciones hubiesen empezado cuanto antes", ha sentenciado.

Gavira ha mencionado que Extremadura, Aragón, Castilla y León o Valencia "tienen buenos acuerdos y nosotros queremos trasladar esos buenos acuerdos a la Junta de Andalucía".

El dirigente andaluz de Vox ha rehusado dar detalles sobre el contenido de las conversaciones con el PP-A, "porque la primera premisa que nos hemos puesto ha sido discreción absoluta" y se "está manteniendo".

Ha señalado que hay contactos y conversaciones con el PP-A "casi a diario y cuando tengamos un acuerdo", se hará público, y ha insistido en que no hay ningún "paripé" en este proceso negociador.