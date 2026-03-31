Giahsa y trabajadores alcanzan un preacuerdo para "reforzar" el proceso de negociación del convenio colectivo

Giahsa y la Representación Legal de los Trabajadores (RLT) han alcanzado un preacuerdo. - GIAHSA

ALJARAQUE (HUELVA), 31 (EUROPA PRESS)

Giahsa (Huelva) y la Representación Legal de los Trabajadores (RLT) han alcanzado un preacuerdo en términos económicos que "refuerza" el proceso de negociación del convenio colectivo y consolida el diálogo entre las partes.

Según ha indicado la empresa en una nota de prensa, este avance pone de manifiesto "la voluntad negociadora, dialogante y conciliadora" de la dirección y la RLT, así como el compromiso compartido de "continuar trabajando desde la buena fe para alcanzar un acuerdo global".

El preacuerdo incorpora medidas orientadas a facilitar la aplicación progresiva de las mejoras económicas dentro del marco de la negociación colectiva en curso. De este modo, y una vez aprobados los presupuestos, los trabajadores de Giahsa verán actualizadas sus nóminas a partir del próximo mes.

Ambas partes han reiterado su compromiso de "seguir avanzando" con "la máxima diligencia hacia un acuerdo definitivo que garantice la estabilidad laboral y de la empresa".