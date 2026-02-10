El Gobierno agradece el "compromiso" de Oficina de Atención en Huelva que ha atendido a 41 afectados de Adamuz

El Secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, en una visita a la Oficina de Atención en Huelva a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

HUELVA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha agradecido el "compromiso, dedicación y sensibilidad" del personal de la Oficina de Atención a las Víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en Huelva, que ha atendido desde su puesta en marcha a 41 afectados y familiares.

Así lo ha puesto de manifiesto el secretario de Estado durante una visita a la oficina en Huelva y que ha estado acompañado del director general de la Administración General del Estado en el Territorio, Agustín Torres; y la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico.

Durante la visita, los responsables institucionales han mantenido un encuentro con el personal que presta este servicio, a quienes han agradecido personalmente "su compromiso, dedicación y sensibilidad en la atención directa a las personas afectadas y sus familias, destacando la importancia de una atención cercana, humana y continuada en momentos especialmente difíciles".

Asimismo, han puesto en valor "la cercanía institucional y el acompañamiento permanente" que ofrece este servicio. Desde su puesta en marcha, la oficina ha atendido a 41 personas afectadas y familiares, facilitando información, orientación y apoyo administrativo en la tramitación de gestiones dependientes de la Administración General del Estado, incluidos los procedimientos vinculados al Real Decreto-Ley que regula las ayudas e indemnizaciones aprobadas por el Gobierno de España.

Estas ayudas son compatibles con las indemnizaciones de los seguros obligatorios y de responsabilidad civil, y estarán exentas de tributación. Además, se abonarán en un único pago en concepto de ayudas inmediatas a las víctimas y adelanto de las indemnizaciones de los seguros de accidente.

Se trata de garantizar que ninguna víctima ni ninguna familia tenga que afrontar, además de una tragedia personal, una situación de angustia económica o de desamparo institucional, han señalado los representantes institucionales.

Asimismo, la subdelegada, María José Rico, ha subrayado que el objetivo prioritario es "garantizar una atención cercana, humana y personalizada, para que todas las víctimas y familiares dispongan de un punto de referencia donde puedan resolver dudas y recibir acompañamiento durante todo el proceso administrativo".

"Nada puede sustituir la pérdida, pero seguiremos a disposición de las víctimas y de sus familiares el tiempo que sea necesario, hasta que todos hayan recibido la información que necesiten, reafirmando así el compromiso del Gobierno de España con una atención continuada y adaptada a las necesidades de cada persona", ha subrayado.

Las oficinas de atención integral se han habilitado en todas las subdelegaciones del Gobierno en Andalucía, aunque la de Huelva cuenta con un refuerzo especial al ser la provincia que concentra mayor número de víctimas. En este sentido han señalado que las personas afectadas pueden acudir en presencialmente en calle Berdigón, 11-13, realizar consultas telefónicas a través de los números 959759165/47 o contactar por correo electrónico (informacion.huelva@correo.gob.es) para solicitar información o concertar cita previa de forma preferente.

Además, cada persona es atendido siempre por el mismo personal, asegurando un seguimiento individualizado y adaptado a sus circunstancias personales. Finalmente, han recordado que en casos en los que existan dificultades para desplazarse, el servicio 'Administración Cerca de Ti' se traslada hasta la ubicación de la persona interesada para garantizar una atención accesible y directa.