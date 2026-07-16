Gobierno y Ayuntamiento de Lepe (Huelva) firman un convenio para rehabilitar el cuartel de la Guardia Civil

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HUELVA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este jueves el convenio por el que el Ministerio del Interior formaliza la encomienda de gestión al Ayuntamiento de Lepe (Huelva) para la ejecución de obras de reforma y rehabilitación de la casa-cuartel de la Guardia Civil, en el marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario.

Según indica el convenio, consultado por Europa Press, el Ayuntamiento de Lepe pretende la realización de proyectos de interés general y social, que cumplan los requisitos del programa de fomento de empleo agrario, aplicados a la rehabilitación y reforma de la casa-cuartel de la Guardia Civil de titularidad estatal radicada en el municipio.

Por ello, para "habilitar al Ayuntamiento de Lepe a realizar lo pretendido", se considera conveniente el conferir a este, "por razones de eficacia", una encomienda de gestión que establece que "la realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño".

Por tanto, son partes del presente convenio, el Ministerio del Interior como órgano encomendante, y el Ayuntamiento de Lepe, como entidad encomendada. Este convenio se suscribe por estar el Ayuntamiento de Lepe en el ámbito territorial de los Consejos Comarcales del Instituto Nacional de Empleo.

Así, el Ayuntamiento de Lepe se obliga por el presente convenio a la gestión de la ejecución de las obras de rehabilitación y/o reforma de la casa-cuartel de la Guardia Civil de titularidad estatal situada en esa localidad, en las condiciones establecidas en el artículo 4 y la disposición adicional sexta del Real Decreto 939/1997, de 20 de junio y de acuerdo con los encargos de planeamiento y ejecución que se establezcan en el seno de la comisión de seguimiento de este convenio.

La ejecución de las obras de rehabilitación y/o reforma se harán por el Ayuntamiento, en función de la disponibilidad presupuestaria de la dotación, que para los años de duración de la Encomienda de Gestión, otorgue el programa de Fomento de Empleo Agrario, sin que se genere ningún gasto ordinario ni extraordinario para el Ministerio del Interior, con independencia de las subvenciones que se generen en virtud del Real Decreto 939/1997, de 20 de junio.

Por su parte, el Ministerio del Interior "deber facilitar al Ayuntamiento de Lepe toda la colaboración, apoyo y asistencia que sea precisa para la mejor realización de la encomienda de gestión objeto del presente convenio". Además, "facilitar al Ayuntamiento de Lepe, cuando este así lo solicite, el asesoramiento y la asistencia necesaria para realizar las actividades que se le encomiendan, colaborando en todas aquellas cuestiones que le sean solicitadas por el Ayuntamiento".

Asimismo, el Ministerio también dictará "cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integren las actuaciones materialmente encomendadas al Ayuntamiento" y "dará conformidad, en su caso, a la redacción de los proyectos, facilitando los requisitos básicos de los mismos bajo el punto de vista de la función a desarrollar y del control y vigilancia de las obras, ostentando las facultades de supervisión, de aprobación y de inspección de las obras".

Esta encomienda "no generará, en ningún caso, vínculo contractual o laboral alguno entre la Guardia Civil y las personas que lleven a cabo la ejecución de los trabajos objeto de la encomienda", además, esta encomienda "no implica cesión de titularidad de competencia alguna, correspondiendo la formalización de actos jurídicos a los órganos que tengan atribuida por el ordenamiento jurídico la facultad de decisión".