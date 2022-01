El Gobierno cree que una ruptura del plan de la Corona Norte "pondría en riesgo" a Doñana (Huelva) y su agricultura

HUELVA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha destacado este miércoles que una ruptura del Plan de la Corona Norte pondría en "riesgo" la credibilidad del sector, que es "exportador", así como "la clasificación del parque como Patrimonio de la Humanidad".

Así lo ha indicado Morán en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en referencia la proposición de Ley presentada en el Parlamento por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox para la regularización de 1.400 hectáreas fuera de suelo agrícola regable (SAR).

En este sentido, ha recordado que en el año 2014 se aprobó el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadíos ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, en un momento "en el que estaba el riesgo la producción de frutos rojos en todo el entorno" porque "los mercados europeos ponían el veto a una producción que ponía a su vez en riesgo la sostenibilidad ambiental del terreno". Por ello, este plan trataba de evitar que "se pusiera en riesgo la viabilidad futura de Doñana" por "la presión excesiva que se producía sobre el parque".

"Aquel acuerdo permitió despejar las dudas ante los organismos internacionales y que no se siguiera poniendo en duda la calidad de ese espacio", ha subrayado Morán, antes de añadido que "la marca Doñana es una marca ambiental, pero también para la producción agraria del entorno, por lo que si se rompe esa marca se pondrá en riesgo los dos elementos principales por los que Andalucía y España son conocidas en el mundo, la calidad ambiental del Espacio Natural y, con ello, la producción que hay en el entorno".

En este sentido, ha destacado que "se alcanzó un acuerdo en el que se daba una vía de certidumbre y seguridad del sector agrario de la zona y con el que se establecía un límite de disponibilidad de agua, que es el que aparece en la planificación hidrológica de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir y que los mercados europeos aceptaron", con lo que se trasladó al ámbito internacional "un compromiso que ahora se está rompiendo".

"No hay más disponibilidad de agua que la que se recoge en ese plan y entendemos que lo que rompe cualquier razonable mecanismo de cooperación institucional es que se decidan poner hectáreas en regadíos para las cuales no hay agua", ha reseñado el secretario de Estado de Medio Ambiente.

Asimismo, Morán considera que si la Junta "considera que debe ponerse en marcha una medida que revise la planificación en el entorno, debe poner en marcha el procedimiento que se estima para cualquier ley", por lo que ha señalado que "no es razonable que se utilice un mecanismo como la proposición de Ley para saltarse todos los ámbitos de consulta pública, de información pública y de participación ciudadana y de información del resto de los organismos".

Por ello, se ha preguntado "por qué el Gobierno de Andalucía no pone en marcha la tramitación de un proyecto de Ley como es la competencia y la obligación de un gobierno en cualquier ámbito", considerando que lo que "pretende es trasladar el mensaje de que van a arreglar un problema que se sabe que no es posible", toda vez que ha reseñado que lo hace "para eludir la participación y el trámite de informe de los organismos concernidos porque sabe que no tiene posibilidad ninguna de prosperar esa iniciativa".

Asimismo, Morán ha indicado que el estado actual de ordenación de la Corona de Doñana es "el que ha permitido consolidar la capacidad de producción agraria en el entorno de Doñana y el que ha trasladado la tranquilidad a los mercados europeos, garantizando hasta ahora su apertura".

"El mensaje que se está trasladando ahora mismo a esos mercados es que se rompe aquel compromiso que se alcanzó en 2014 y que está poniendo en riesgo la actividad agraria en el entorno. No solo no va a mejorar la posibilidad de la actividad agraria, sino que pone en riesgo la viabilidad de la producción que hay en estos momentos en el territorio", ha concluido.