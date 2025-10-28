El Gobierno defiende la "apuesta clara" del AVE a Huelva y el PP le reprocha que "venda avances que no lo son"

MADRID/HUELVA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, ha insistido en la "apuesta clara" del Gobierno por el AVE Huelva-Sevilla tras la licitación de la redacción de los cinco proyectos, toda vez que, en cuanto a los plazos, que son de entre 36 y 42 meses, ha incidido en que los proyectos ferroviarios son "complejos y más en zonas como esta en las que hay que tener en cuenta numerosas consideraciones de tipo paisajístico y sobre todo medioambiental".

Así ha respondido la secretaria general en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible de este martes en el Congreso de los Diputados a una pregunta del PP sobre "plazo se ha fijado en la adjudicación para la redacción de los proyectos básicos y de construcción de los cinco tramos del AVE entre Sevilla y Huelva".

En este sentido, la secretaria general ha recordado que recientemente se ha adjudicado por 31,4 millones de euros la redacción de los proyectos básicos y de construcción de los cinco tramos, que "permitirá unir las capitales de Sevilla y Huelva en 25 minutos" y que los plazos de redacción de los proyectos "oscilan entre 36 y 42 meses según el lote".

"Estos proyectos definirán, de acuerdo con el trazado contemplado en el estudio informativo, toda la obra civil necesaria para la construcción de la plataforma ferroviaria que conectará Huelva con Sevilla", ha detallado.

No obstante, ha indicado que "se podrán iniciar las actuaciones de información pública perspectivas, en tanto en cuanto se avanza con la elaboración de los proyectos constructivos", por lo que, a su juicio, "permitirá optimizar los plazos para licitar las obras".

No obstante, en cuanto a los plazos de los proyectos, ha subrayado que "los proyectos ferroviarios son siempre complejos y más en zonas como esta en las que hay que tener en cuenta numerosas consideraciones de tipo paisajístico y sobre todo medioambiental".

Por todo ello, ha indicado que se trata de "una apuesta clara con la movilidad ferroviaria de la provincia de Huelva", pues la construcción de esta línea "implicará una inversión de más de 1.600 millones de euros", además de "mejorar la conectividad de Huelva y Sevilla gracias a una significativa reducción de los tiempos de viaje por ferrocarril" y "mejorar la movilidad de Huelva y su provincia con el resto del país al quedar integradas en la red de alta velocidad y contar con una estación intermedia en la Palma del Condado".

Así, ha señalado que el lote 1 corresponde al tramo Majarabique-Valencina de la Concepción, formado por el nuevo nudo ferroviario de Majarabique, así como 8,1 kilómetros de tramo de línea y con un plazo de redacción de 42 meses. El lote 2 conecta Valencina de la Concepción y Sanlúcar la Mayor a través de un tramo de 18,6 kilómetros de longitud y elementos singulares como el túnel de la Muela y los viaductos del río Guadiamar. Tiene un plazo de redacción de 36 meses.

Por otro lado, el lote 3 corresponde al tramo Sanlúcar la Mayor-La Palma del Condado con 25,2 kilómetros de longitud y cuenta, entre otros elementos, con tres viaductos y tres falsos túneles y un plazo de redacción de 36 meses. El lote 4, el tramo de 25,3 kilómetros entre La Palma del Condado y Niebla, contará con un total de cuatro viaductos, tres pasos inferiores, así como la reordenación de la estación de La Palma del Condado y con un plazo de redacción de 42 meses. Y finalmente el lote 5, para el tramo de 17,2 kilómetros entre Niebla y Huelva, tendrá cinco viaductos, seis pasos superiores y doce pasos inferiores. El plazo de redacción es también de 42 meses.

Por último, la secretaria general ha señalado en el pasado mes de septiembre, Renfe restableció el servicio de media distancia Huelva-Zafra después de que Adif haya concluido el grueso de las obras de renovación de esta línea de ancho convencional que conecta a las provincias de Huelva y Badajoz y que ha contado con una inversión que supera los 250 millones de euros. "De este modo, se han reducido 25 minutos los tiempos de viaje entre Huelva y Zafra, equiparándose a los tiempos en vehículo privado", ha apostillado.

"VENDER AVANCES QUE NO SON"

Por su parte, la diputada del PP por Huelva Bella Verano ha criticado los plazos dados por el ejecutivo y ha aludido al propio ministro Puente que "anunció públicamente el pasado mes de junio que el AVE llegaría a Huelva entre finales de 2028 y principios de 2029"

"Sin embargo, usted misma lo acaba de decir, los documentos oficiales del propio Ministerio publicados en el BOE establecen que el plazo máximo para la redacción de los proyectos es ese año 2029. Es decir, en 2029 no estaríamos hablando de trenes circulando, con suerte de un proyecto, estaríamos hablando de un proyecto terminado", ha apostillado.

Por ello, Verano le ha espetado que "no pueden vender avances que no lo son" y "no pueden hablar de compromisos cuando el propio BOE refleja unos plazos que alejan la realidad del Ave" y "un ministerio donde reina el caos y de un ministro que empieza ya faltando la verdad con plazos imposibles" que, a su juicio, "genera incertidumbre".

"Mientras tanto tenemos un sector privado apostando como nunca por Huelva. Una provincia con 535.000 habitantes, pero con más de 4.000 millones de euros en proyectos industriales sostenibles ya comprometidos. Son inversiones que miran al futuro, que generan empleo, que consolidan a Huelva como un polo energético y logístico y lo preocupante es que el Gobierno no acompañe con esta apuesta", ha abundado.

Al respecto, ha incidido en que "mientras el sector privado arriesga, invierte y crea empleo, el Ejecutivo siga instalado en un anuncio falso y en un incumplimiento constante".

"Hay algo más que no debe olvidarse, el momento histórico con los fondos Next Generation. Por ello, pedimos que esa conexión no termine en Huelva, y que llegue hasta Faro, porque es una infraestructura esencial para la vertebración del suroreste peninsular, clave para el desarrollo logístico, turístico y económico de Andalucía y de la Algarve, y una oportunidad de liderazgo compartido que España no puede nunca desaprovechar. No pedimos privilegios, pedimos compromiso, respeto y verdad", ha finalizado.