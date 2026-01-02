El Gobierno destaca la inversión de más de 2,6 millones para recuperar infraestructuras municipales de Huelva

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico. - EUROPA PRESS

HUELVA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha valorado "muy positivamente" la Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial por la que se aprueba la asignación de las subvenciones a más de 40 proyectos de ayuntamientos onubenses y la Diputación Provincial para la recuperación de infraestructuras municipales y de la red viaria, en el marco del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de abril de 2025, por el que se declaró 'Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil' a distintos territorios del país.

Según ha indicado la Subdelegación en una nota de prensa, la provincia de Huelva percibirá un total de 2.646.523,81 euros, lo que la sitúa como la primera provincia andaluza con mayor cuantía de ayudas concedidas dentro de esta convocatoria estatal, destinados a la reparación de infraestructuras dañadas por las inundaciones y otros fenómenos adversos registrados entre el 16 de septiembre de 2024 y el 24 de marzo de 2025.

Así, María José Rico ha señalado que esta inversión es una respuesta directa del Gobierno de España a las necesidades reales de los municipios afectados y un apoyo decisivo para que puedan recuperar servicios e infraestructuras esenciales.

De acuerdo en lo establecido en la Resolución, el Estado financia hasta el 50% del coste subvencionable de las obras, facilitando así que las entidades locales puedan afrontar la ejecución de los proyectos sin comprometer su estabilidad financiera. Desde la Subdelegación del Gobierno en Huelva se destaca el esfuerzo coordinado entre administraciones y se recuerda que las entidades beneficiarias deberán cumplir los plazos y requisitos establecidos para la adjudicación y ejecución de las actuaciones subvencionadas.