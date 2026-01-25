El Gobierno destaca una "mejora" en los acuíferos de Doñana y la "disminución en un 50%" de extracciones ilegales

Archivo - Imágen del Parque Nacional de Doñana. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

HUELVA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha señalado una "mejora" en los acuíferos del Parque Nacional de Doñana (Huelva) debido al "carácter húmedo" del año hidrológico 2024/25, así como ha destacado que las estrategias puestas en marcha hasta el momento por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico "han conseguido que las extracciones ilegales hayan disminuido en casi un 50%".

Así lo ha indicado en respuesta a una pregunta escrita de la diputada de Podemos Martina Verlade al Congreso de los Diputados, en el que el Gobierno apunta que esto se desprende del Informe de Estado de los Acuíferos del entorno de Doñana (Avance) del Año Hidrológico 2024-2025.

Al respecto, ha subrayado que, a pesar de la mejora, las tendencias descendentes globales de los acuíferos "se mantienen" ya que "dada su inercia tardan en cambiar" y ha puesto como ejemplo el sector sur del Arroyo de la Rocina, donde "se dejaron de extraer 7 hectómetros cúbicos en 2015 tras la adquisición de la finca Los Mimbrales, pero que "no ha dejado de tener tendencia descendente estadísticamente significativa hasta 2020".

Asimismo, ha explicado que "las estrategias puestas en marcha hasta el momento han conseguido que las extracciones ilegales hayan disminuido en casi un 50%" y que, "de hecho, el mencionado sector sur de la Rocina ha mejorado muy significativamente", así como las zonas limítrofes con la demarcación Tinto-Odiel-Piedras "en las que se ha sustituido agua subterránea por agua superficial".

Prosigue el Gobierno recordando que se han declarado tres masas de agua subterránea como "en riesgo de no alcanzar el buen estado" --antigua figura de sobreexplotación-- en las que se han constituido tres comunidades de usuarios de aguas subterráneas, así como que, "además, en una de ellas, ya se ha aprobado el Plan Anual de Extracciones", y en las otras "se estima que podrá hacerse en un corto plazo de tiempo".

De la misma manera, el Ejecutivo ha remarcado que "se ha avanzado también en el conocimiento científico de Doñana mediante diversos convenios de investigación" tanto con el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)) como con la Universidad Pablo de Olavide.

En cuanto a las actuaciones para la recuperación del parque, el Gobierno ha señalado que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha puesto en marcha "numerosas medidas". Así, apunta que "con carácter urgente e inmediato se han movilizaron 50 millones de euros en la compra de la finca Los Mimbrales, que implicó el cese de la extracción de 6,8 Hm3 anuales y una mejoría inmediata".

Además, subraya que se han declarado "sobreexplotadas" tres masas de agua subterránea e "iniciado con carácter urgente numerosas actuaciones recogidas el Marco de Actuaciones de Doñana como son el cierre de cerca de 1.200 sondeos ilegales", toda vez que ha trasladado que, "en cualquier caso, es importante indicar que un acuífero de las dimensiones del de Doñana tiene una gran inercia que hace que las medidas tarden en surtir efecto".

RESOLUCIÓN DE REGADÍO

En la pregunta presentada, Velarde cuestiona al Gobierno sí considera "adecuada" la resolución de la CHG para "permitir regar a la Casa de Alba, al margen del proceso penal la extracción de millones de metros cúbicos gracias a nueve pozos ilegales", apuntando que es un dato "aportado por la Guardia Civil".

En este sentido, el Ejecutivo señala que el expediente "se ha aplicado estrictamente la normativa vigente, tanto en lo relativo al régimen sancionador como en lo referente a los procedimientos de regularización de derechos de uso de aguas", así como que "ambos ámbitos son independientes y, por tanto, la existencia de un procedimiento penal en curso no condiciona ni invalida la tramitación administrativa de una solicitud de concesión".

"Los hechos denunciados serán objeto de enjuiciamiento en la jurisdicción penal, con independencia de que la situación del aprovechamiento pueda ser objeto de legalización conforme a la legislación de aguas", remarca.

Asimismo, subraya que la CHG tramita "todas" las solicitudes recibidas "siguiendo los mismos criterios y procedimientos establecidos en la normativa aplicable" y que, en este caso concreto, "la tramitación de la concesión se ha desarrollado conforme a los pasos previstos en la legislación vigente". "No obstante, debe aclararse que el expediente aún no ha sido resuelto, encontrándose actualmente en su fase final, pendiente del informe-propuesta del servicio competente", concluye.