El Gobierno inicia los trabajos de desbroce, limpieza y retirada de residuos de la H-30 en El Matadero de Huelva

Actuación en la zona ona final del Matadero, ubicada bajo la estructura del PK 14,100 de la carretera H-30. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

HUELVA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado este lunes una primera actuación de limpieza, retirada de residuos y desbroce en la zona final del Matadero, ubicada bajo la estructura del PK 14,100 de la carretera H-30.

Según informa Subdelegación del Gobierno en nota de prensa, la actuación se desarrolla sobre una superficie de 17.785 metros cuadrados y contempla, en esta primera fase, la retirada de escombros procedentes de la construcción y residuos sólidos inertes, así como el desbroce de la vegetación existente, principalmente matorral y pasto.

Los trabajos tienen como finalidad mejorar las condiciones de conservación y seguridad del espacio y contribuir a la prevención del riesgo de incendios, mediante la eliminación de vegetación y materiales acumulados en la zona.

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha destacado el compromiso del Ministerio, a través de la Jefatura Provincial de Carreteras y de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), en el marco de sus respectivas competencias, con "la mejora y conservación de estos espacios".

Asimismo, Rico ha subrayado el compromiso de la Subdelegación del Gobierno con los representantes vecinales, con quienes se ha mantenido "un contacto permanente" y ha visitado la zona en varias ocasiones para conocer sus demandas y realizar un seguimiento de la situación.

La subdelegada ha explicado que la intervención se desarrollará de manera progresiva y atendiendo a las circunstancias específicas de las distintas zonas. En este sentido, ha señalado que existe un área en la que se encuentra asentado un colectivo de personas en situación de vulnerabilidad y sobre la que existe un procedimiento judicial en curso, circunstancia que condiciona actualmente cualquier actuación.

Por otra parte, existe otra zona en la que se ha producido un acopio de residuos que requiere un tratamiento específico y más exhaustivo, dadas sus características y sus posibles implicaciones medioambientales. La intervención en este espacio se abordará en una fase posterior, en coordinación con los organismos competentes y conforme a los procedimientos establecidos en materia de medio ambiente y gestión de residuos.

"Estamos actuando allí donde es posible hacerlo y seguiremos avanzando de forma progresiva en el resto de las zonas. Cada situación requiere una respuesta específica y debemos garantizar que cualquier actuación se realice con todas las garantías legales, técnicas, de seguridad y medioambientales", ha afirmado la subdelegada.

La Subdelegación del Gobierno continuará realizando el seguimiento de la situación y mantendrá el contacto permanente con los representantes vecinales, así como la coordinación con la administración y organismos competentes, con el objetivo de avanzar en la mejora, conservación y recuperación de estos espacios.