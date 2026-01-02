El Gobierno licita por 5,2 millones de euros las obras de mejora en la N-431 a su paso por Gibraleón (Huelva)

Tramo de la N-431 que será objeto de las obras. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

HUELVA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 5,2 millones de euros las obras para mejorar la seguridad vial en la N-431, entre los km 89,2 y 93,3, en el término municipal de Gibraleón, en provincia de Huelva. El anuncio correspondiente se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según informa el Ministerio en nota de prensa, la actuación consistirá en la modificación de varias intersecciones existentes con otras carreteras en el tramo señalado, con la implantación de seis glorietas.

Así, la Glorieta 1, en el acceso a Gibraleón Sur y al polígono industrial La Colmenilla; la Glorieta 2, en el acceso a Gibraleón y cruce con la vía pecuaria Cañada Real de Ayamonte a Sevilla; la Glorieta 3, en el acceso a Gibraleón e intersección con la carretera HU- 3105 a Trigueros. ? Glorieta 4: Acceso a Gibraleón e intersección con caminos y viales; la Glorieta 5, en el acceso a Gibraleón y a caminos de acceso; y la Glorieta 6, en la intersección con la carretera A-495 a San Bartolomé de la Torre.

Para ello, se establecerá en cada una de estas intersecciones una glorieta no partida que distribuya el flujo de tráfico de forma ordenada. Dos de las intersecciones son actualmente glorietas partidas semaforizadas, las intersecciones correspondientes a las glorietas 2, 4 y 5 son intersecciones sin ningún tipo de elemento para la distribución e incorporación de los vehículos, y la intersección con la A-495 consta actualmente de carriles de frenado y espera, así como de carriles de incorporación.

Además, se ejecutarán nuevos viales para mejorar los accesos existentes y su conexión con la N-431. Uno de estos nuevos viales será un carril segregado que nacerá de la N-431 (sentido creciente) y desembocará en la A-495 con sentido hacia San Bartolomé. Su función será facilitar el acceso a la A-495 de los vehículos que vayan desde Gibraleón a San Bartolomé, de modo que no tengan que acceder al interior de la glorieta.

También se han contemplado dos estructuras: un muro de tierra armada y un marco de hormigón armado de dimensiones interiores de tres metros por 2,50 metros, para drenaje transversal (ODT). Adicionalmente este marco, se ha proyectado como ODT una tubería de 1,8 m de diámetro.

Este proyecto permitirá incrementar la seguridad vial y la fluidez del tráfico en la zona, reduciendo los puntos de conflicto y mejorando las condiciones de acceso al municipio de Gibraleón y a su entorno. La obra se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que Ministerio de Transportes ha invertido 84,1 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Huelva y que genera un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente.