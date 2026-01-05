El Gobierno señala que la solución "estructural" para Matalascañas (Huelva) es "reubicar el paseo" y "ganar playa"

Archivo - El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en una imagen de archvo en la reunión del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Medioambiente, Hugo Morán, ha indicado este lunes que la solución "estructural" de la playa de Matalascañas (Huelva) pasa por "reubicar el paseo tierra adentro" en una actuación que "asumiría al cien por cien la demarcación de la Dirección General de Costas" pero que, para ello, "se necesita conveniar" con el Ayuntamiento "una aportación de esos terrenos para poder ejecutar la obra y ganar playa", una solución que "se lleva proponiendo desde hace tiempo" al alcalde de Almonte, Francisco Bella, pero que "él se resiste".

Así lo ha manifestado Morán en un audio remitido a los medios en comunicación, en el que ha subrayado que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico "está invirtiendo en estos momentos seis millones de euros en una medida paliativa", que es "la de la aportación de arena y la mejora de los espigones de defensa".

El secretario de Estado ha subrayado que en la playa de Matalascañas "constatamos el fenómeno del cambio climático" que "está afectando a todo el litoral español en estos momentos" y que representa "un proceso que nos obliga a entender cuál debe de ser el modelo que debemos aplicar para ganar en resiliencia, en capacidad de respuesta y en seguridad para todo el litoral español en los próximos años".

"Inversiones que tienen que tener en cuenta el proceso de adaptación a un proceso que es irreversible, que es la elevación del nivel del mar, que es el incremento de los fenómenos extremos y de su recurrencia y para lo cual ya no sirven las respuestas clásicas paliativas de aportar arena en las playas", ha añadido.

En este sentido, ha explicado que "es necesario tener en cuenta que el mar va a ir ocupando cada vez más terreno hacia el interior", por lo que "la mejor defensa que tenemos es la de recuperar las playas y las dunas" lo que "significa eliminar edificaciones e infraestructuras que en estos momentos suponen un serio riesgo para la estabilidad del borde litoral y como consecuencia también para la seguridad de los ciudadanos".

"En estos momentos, en Almonte, el Ministerio tiene en marcha inversiones por importe de más de 21 millones de euros. Esto significa que, más allá de lo que se está diciendo, el compromiso del Ministerio es visible, palpable y constatable en obras y en actuaciones que están ya en marcha", ha concluido.