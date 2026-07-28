El Grupo Social ONCE aumenta las ventas, los premios y el empleo durante 2025 en Huelva

Presentación del Informe de Valor Compartido 2025 de ONCE en Huelva. - ONCE

HUELVA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha vuelto a superar su récord histórico en la provincia de Huelva en ventas de sus productos de loterías; en premios repartidos; puestos de trabajo creados, incrementando en 39; inversión social, que alcanzó los 6,79 millones de euros; y prestaciones sociales realizadas tras una década de crecimiento continuado.

Así lo recoge el Informe de Valor Compartido 2025 que han presentado este martes el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez; el director de la Organización en la provincia, Daniel Guerra; y el consejero territorial de la ONCE, Juan José Díaz, según ha indicado la entidad en una nota de prensa.

El Grupo Social ONCE cerró el ejercicio 2025 alcanzando los 80.000 profesionales en plantilla, lo que le sitúa como el tercer máximo empleador de España. En Huelva, suma 1.249 trabajadores y trabajadoras de los que 39 son nuevas incorporaciones el año pasado, de los 16.558 empleados con los que cuenta en Andalucía. El 59% de la plantilla son personas con discapacidad y el 45% son mujeres, consolidándose así como "el mayor empleador de personas con discapacidad del mundo".

Por su parte la red de ventas de la ONCE en la provincia alcanzó los 456 trabajadores, la totalidad de ellos con discapacidad, la cifra "más alta registrada durante los últimos años en la provincia de Huelva".

Este crecimiento del empleo se produce en paralelo a la mejora de los ingresos, que se situaron en "un nuevo récord" en las tres áreas del Grupo: ONCE incrementó a nivel nacional un 3,4% las ventas de sus loterías sociales, seguras y responsables hasta los 2.927 millones de euros; Ilunion creció en facturación un 9,6% hasta los 1.443 millones de euros; y Fundación ONCE logró captar fondos hasta los 154,5 millones de euros, para ser repartidos íntegramente en proyectos destinados al sector de la discapacidad.

Las ventas de los productos de juego de la ONCE crecieron en la provincia de Huelva un 5,01% en el pasado ejercicio, por encima de la media andaluza que se situó en un 4,69%, y generaron unos ingresos de 72,84 millones de euros. De esta cantidad, 41,38 millones de euros retornaron directamente en premios a los onubenses, "la mayor cantidad nunca antes repartida".

Por cada cien euros ingresados por la venta de loterías, 56,8 vuelven a los ciudadanos en forma de premios; 32,1 se destinan a salarios de los más de 21.300 vendedores y vendedoras, resto de trabajadores y gastos de gestión; y el resto se retorna íntegro en acción social, es decir, 11,1 euros de cada cien van directos a la atención social de personas ciegas o con otras discapacidades.

Otro dato relevante del Informe de Valor Compartido 2025 destaca el incremento de la inversión social que alcanzó los 6,75 millones de euros en la provincia de Huelva, una cantidad destinada directamente a impulsar la educación, accesibilidad e inclusión real en todos los ámbitos de la vida para el colectivo de personas ciegas o con discapacidad visual grave.

Además, un total de 28 personas se afiliaron el año pasado a la ONCE en Huelva, que cuenta ya con 995 afiliados de los 15.599 que hay en Andalucía. De ellos, 73 son personas con sordoceguera que recibieron 1.600 horas de mediación en la provincia.

En conjunto, la ONCE realizó 700 servicios personalizados al colectivo de afiliados en Huelva, donde se cursaron 365 adaptaciones bibliográficas y 44 personas se beneficiaron de los equipos tiflotécnicos.

La educación constituye "un pilar esencial" de la labor social de la ONCE, que dio el año pasado en Huelva apoyo directo a 81 personas ciegas o con discapacidad visual grave desde los cero años hasta la Universidad, en estrecha colaboración con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía.

El voluntariado desarrolla también "un papel importante" en la mejora de la autonomía del colectivo de afiliados. El año pasado se tramitaron en Huelva un total de 1.600 servicios con cerca de 2.500 horas de voluntariado que facilitaron la vida y la autonomía de 152 afiliados onubenses.

Para poner rostro humano a las cifras, este año participó en la presentación del balance del Grupo Social ONCE la onubense Rocío Beldades, usuaria de Entreno, la nueva aplicación de Entrenamiento Neurológico de la ONCE, que explicó cómo refuerza su percepción sensorial en su rutina diaria. Y se dio a conocer además la campaña impulsada por la ONCE con motivo del eclipse solar.

"EL ÉXITO DE LA UNIDAD"

Las cifras de este Informe confirman que 2025 resultó un hito para la ONCE en Huelva al superarse en todos los parámetros después de una década de crecimiento continuado, según destacó el delegado de la ONCE en Andalucía en su presentación.

"Esto ha sido así porque la ciudadanía conoce que todos los recursos que obtenemos los destinamos a una labor social que hace más fácil la vida de las personas ciegas o con discapacidad visual grave y por tanto su inclusión en la sociedad. Y nos permite cumplir nuestro compromiso de solidaridad con otras personas con discapacidad, una forma de ser y de hacer que consolida y refuerza a la ONCE como un modelo de prestación social que es único en el mundo", ha añadido.

Martínez sostuvo que la "clave del éxito" de la ONCE y del Grupo Social ONCE reside en la unidad de acción de sus integrantes. "Llegamos más lejos si compartimos principios y una meta común, como ha demostrado España en el Mundial de Fútbol cuando ha luchado como un equipo unido, compacto y cohesionado", ha asegurado.

"Nuestra meta es la inclusión y la igualdad. Y fruto de esa unidad es el balance histórico que presentamos, un orgullo para toda la ONCE que debe serlo también para los y las onubenses porque son corresponsables de ese éxito colectivo que llamamos ONCE", ha remarcado.

"MÁS CERCA DE LA DISCAPACIDAD"

Fundación ONCE también logró en 2025 un récord de ingresos procedentes de la propia ONCE y de la gestión de fondos comunitarios, para poder destinar 154,5 millones de euros a 2.234 proyectos de formación, empleo y accesibilidad de cerca de 1.000 asociaciones de personas con discapacidad en toda España.

Por su parte, las empresas Ilunion han cumplido once años como líderes en economía social, con una inversión superior a cien millones de euros en crecimiento y una cifra de negocio que se elevó hasta 1.443,5 millones de euros en 2025, consolidando así un grupo de empresas con alma, con corazón y con la singularidad de pertenecer al Grupo Social ONCE e incorporar un 38,1% de personas con discapacidad en plantilla, además de muchas otras en riesgo de exclusión social.

Ilunion cuenta con 549 centros de trabajo repartidos por toda España, de los cuales el 43,5% son Centros Especiales de Empleo. Esto significa que su plantilla supera el 70% de personas con discapacidad, en sectores tan variados como la lavandería industrial, hoteles o Contact Center.