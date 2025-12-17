La Guardia Civil niega un "especial repunte" del narcotráfico por la costa de Doñana: "Contamos con medios adecuados"

HUELVA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coronel jefe de la Comandancia en Huelva, Julio Serrano, ha subrayado este miércoles que se están dedicando ahora muchos recursos" en la provincia para la lucha contra el narcotráfico, toda vez que ha indicado que "no se está incrementando" la entrada de droga por la costa de Doñana.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas antes de celebrarse en la Universidad de Huelva el 'I Foro del Narcotrafico' en la provincia, donde Serrano ha explicado que "hubo un esfuerzo muy importante más cerca del Golfo de Cádiz" lo que ha influido "un poquito en Huelva" porque "es verdad que esto es como un globo, que cuando se aprieta por un sitio, se infla por otro" pero que "no hay un repunte en absoluto".

"El narcotráfico es una actividad delictiva que está ahí y que, por desgracia, va a estar mucho tiempo. Produce muchos beneficios económicos para los criminales y, al final, la criminalidad es un negocio. Lo que pasa es que intenta ir siempre por las vías más cortas para ganar dinero y va a estar ahí y nuestra misión como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, es poner todos los límites que podamos y hacérselo lo más difícil posible. Nosotros seguimos con nuestras operaciones, seguimos incautando drogas, seguimos aprendiendo narcolanchas, deteniendo a los narcotraficantes, pero no es una cosa más preocupante", ha subrayado.

En este sentido, ha explicado que la operación realizada conjuntamente con Portugal tuvo "muy buenos resultados" y ha apuntado que el narcotráfico también se está desplazando al país luso. "Estamos intentando poner todos los medios y el que haya habido algún alijo en Doñana, como los puede haber en la zona de Ayamonte o en el Guadalquivir, pero no tenemos un especial repunte ni muchísimo menos", ha concluido.

Cuestionado por la seguridad de los agentes de la Guardia Civil, el coronel jefe ha destacado que, "obviamente" un agente "asume un riesgo cada vez que se pone el uniforme y sale a trabajar" pero que se están poniendo "todas las medidas" y se le están dando "los medios oportunos a todos".

"La primera preocupación de que los agentes de la Guardia Civil en Huelva estén seguros y puedan hacer su función con todos los medios disponibles es mía. Y estamos haciendo todo lo posible y sí que estamos recibiendo medios y estamos recibiendo dotaciones. Y dentro del riesgo que entra ya la labor policial, que obviamente ahí está, también contamos con los medios adecuados para hacer frente a la amenaza que tenemos", ha dicho.

Serrano ha recordado que Huelva tiene "una costa muy extensa" y "luego tiene una red de ríos" y que los narcotraficantes "buscan los puntos más vulnerables" y "más fáciles para llevar a cabo su actividad delictiva" para lo que "utilizan todos los medios a su disposición".

"Hay sitios que en un momento dado pueden ser más calientes, hay organizaciones que empiezan a trabajar en un sitio hasta que conseguimos pararlas o detenerles. La presión que se ha ejercido en el Guadalquivir es muy fuerte y eso ha desplazado hacia el Guadiana, que tiene la complejidad de que es un río fronterizo y que estamos en una orilla portuguesa y otra orilla española, y eso nos implica a tener una mayor coordinación y colaboración con los demás", ha remarcado.

PRIMER FORO DEL NARCOTRÁFICO

La Comandancia de la Guardia Civil y la Universidad de Huelva han celebrado este miércoles el I Foro del Narcotráfico, donde ponentes de diferentes ámbitos han abordado cuestiones relacionadas con el tema.

A este Foro han asistido, además del personal de la Guardia Civil, autoridades civiles, militares y judiciales de la provincia, así como personal de otras fuerzas y cuerpos de seguridad, y estudiantes de la Universidad de Huelva. La vicerrectora, Joaquina Castillo ha inaugurado la Jornada, acompañada de la subdelegada del Gobierno, María José Rico, y el coronel jefe, Julio Serrano.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, el objetivo de este foro es "generar un espacio de análisis y reflexión conjunta entre instituciones, fuerzas y cuerpos de seguridad, expertos y agentes sociales", con el fin de "abordar de manera integral la evolución del narcotráfico, compartir experiencias operativas, analizar nuevas amenazas y reforzar la cooperación".

Señala la Guardia Civil que con este encuentro "se contribuye al diseño de estrategias más eficaces en la prevención y la lucha contra el crimen organizado, fortaleciendo la seguridad ciudadana y la protección del Estado de Derecho".

Esta jornada se enmarca dentro de las actividades de cultura de seguridad, con las que "se pretende concienciar a la sociedad de que la seguridad es una tarea compartida entre instituciones y sociedad, al tiempo que acerca y da a conocer las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y su labor diaria".