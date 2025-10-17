La Guardia Civil de Huelva refuerza su seguridad con la incorporación de 66 nuevos agentes

HUELVA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 66 guardias civiles de diferentes escalas se incorporarán a partir de este viernes en sus diferentes unidades territoriales de seguridad ciudadana y otras especialidades de toda la provincia de Huelva.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, este aumento de efectivos responde a la "necesidad de cubrir vacantes, optimizando de esta forma la operatividad y la respuesta de esta institución ante las demandas de seguridad del ciudadano".

La presentación tuvo lugar este jueves en el salón de actos de la Comandancia, presidida por el coronel jefe, Julio Serrano Checa, que durante su intervención dio la bienvenida a los nuevos efectivos, destacando "la complejidad del servicio en la provincia", y puso en valor "las diferentes problemáticas de seguridad que se presentan en la cada zona de Huelva, con el objetivo de que los agentes trabajen de forma efectiva para combatir estas actividades delictivas".