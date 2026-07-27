La Guardia Civil identifica a las implicadas en la agresión a una menor difundida en redes en Moguer (Huelva)

Vehículo de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

MOGUER (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha identificado a las menores implicadas en un vídeo difundido a través de diferentes redes sociales en el que se observa cómo varias menores humillan y agreden a otra menor en la localidad de Moguer (Huelva). Las diligencias han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de Huelva.

La Comandancia de la Guardia Civil de Huelva ha informado en una nota de que ya se ha presentado la correspondiente denuncia, tanto por la agresión sufrida por la víctima como por la posterior difusión de las imágenes en redes sociales y otros medios digitales.

En un comunicado, la Benemérita ha señalado que el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer la difusión del vídeo de la agresión, así como la difusión no autorizada de imágenes de otras menores que han sido señaladas como presuntas autoras de los hechos.

Asimismo, la Guardia Civil ha recordado que la difusión de imágenes o datos personales de menores de edad sin la debida autorización está prohibida. Esta conducta puede constituir un delito contra la intimidad y, además, dar lugar a sanciones administrativas por vulnerar la Ley Orgánica de Protección de Datos.