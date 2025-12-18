Hinojos (Huelva) lamenta que el deslinde de Doñana supondría la pérdida de "casi una cuarta parte de su término"

La alcaldesa de Hinojos, Joaquína Castillo, con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. - AYUNTAMIENTO DE HINOJOS

HINOJOS (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Hinojos (Huelva), Joaquina Castillo, ha lamentado que el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de unos 118.772 metros, correspondiente a las marismas de Doñana, en los términos municipales de Hinojos y Almonte, en la provincia onubense, y de Aznalcázar (Sevilla) "podría suponer la pérdida de casi una cuarta parte del término municipal", incluida la Marisma Gallega, y que "pone en riesgo el equilibrio territorial, histórico y social del municipio".

Así lo ha indicado en una publicación en las redes sociales del Ayuntamiento, tras mantener este pasado miércoles un encuentro institucional en el Parlamento de Andalucía con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, con el objetivo de abordar la "defensa" del término municipal de Hinojos frente al procedimiento de deslinde impulsado por l Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

El Ayuntamiento indica en la publicación que esta reunión con el presidente de la Junta supone "un respaldo institucional de máximo nivel" a la posición del equipo de gobierno hinojero y "al trabajo que viene desarrollando su alcaldesa en defensa de los intereses del municipio".

En este sentido, indica que Hinojos es un pueblo "históricamente ligado a Doñana, custodio de algunos de los parajes más valiosos y mejor conservados del Parque Nacional", así como que la relación del municipio con la Marisma ha estado siempre "marcada por el respeto, el cuidado y la convivencia responsable con este espacio natural, formando parte inseparable de su identidad, de su historia y de su forma de vida".

La alcaldesa ha subrayado que este "respaldo" del presidente de la Junta de Andalucía "refuerza una línea de trabajo basada en la defensa del interés general, la gestión responsable y la protección del patrimonio natural y territorial de Hinojos", frente a "decisiones unilaterales que amenazan el equilibrio histórico del municipio".