Hinojos, sin suministro de agua tras la rotura de la tubería principal por desprendimiento de tierra por el temporal

Caminón cisterna de agua en Hinojos para abastecer a la población. - AYUNTAMIENTO DE HINOJOS

HINOJOS (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

Hinojos (Huelva) se encuentra este jueves sin suministro de agua por una rotura en la conducción que lleva el agua del pozo de La Matanza al depósito municipal, desde donde se suministra a la localidad y que ha hecho que deje de entrar en el depósito del sistema de abastecimiento Esto se ha debido a un desplazamiento de tierras que ha roto la tubería principal.

Así lo han indicado desde Aquialia, empresa que gestiona el suministro en la localidad, y el Ayuntamiento, señalando que el excesivo encharcamiento del terreno por el desbordamiento de los arroyos y las dificultades de acceso a la traza de la tubería hicieron el miércoles "muy complicado" localizar el punto exacto de la avería para proceder a su reparación. Por ello, ante la imposibilidad que se encontraron de reponer el suministro en breve, el depósito municipal se vació afectando directamente al suministro de los hogares.

Ante esta incidencia en la red de abastecimiento de agua del municipio y la noticia de la vuelta a la presencialidad de las clases en los centros educativos, el Ayuntamiento de Hinojos ha puesto en marcha un operativo coordinado para "garantizar" el funcionamiento de los centros educativos y otros edificios públicos "en las mejores condiciones posibles", ha indicado en sus redes sociales, consultadas por Europa Press.

La alcaldesa, Joaquina del Valle, junto con el concejal de Educación, Fran Sagasta, y el concejal de Obras y Servicios, Ricardo, ha coordinado durante toda la jornada un dispositivo de actuación conjunta, en colaboración con la empresa suministradora del servicio y con las direcciones de los centros educativos.

Tras la comunicación del problema, ambas concejalías se coordinaron "de inmediato" con los centros para organizar la jornada lectiva "con garantías de salubridad e higiene", dadas las circunstancias "excepcionales". De este modo, los centros educativos trasladaron a las familias la recomendación de que el alumnado acudiera a clase con una botella individual de agua para su consumo personal.

Paralelamente, desde el Ayuntamiento se activó un suministro extraordinario de agua, destinado a "garantizar" las labores de limpieza, el uso de los aseos y la higiene general de los centros. Este operativo ha consistido en la instalación provisional de un bidón de mil litros en el instituto; la instalación de dos bidones mil litros en el colegio y el reparto de garrafas de 25 litros para la escuela infantil y la escuela de adultos.

Asimismo, el Ayuntamiento continúa abasteciendo de agua al resto de edificios públicos, entre ellos la Casa de la Cultura, el ambulatorio, el polideportivo y la residencia, con el objetivo de "mantener la prestación de los servicios municipales esenciales" y que "la actividad diaria se desarrolle con la mayor normalidad posible".

Igualmente, el Consistorio ha informado de que un camión cisterna de agua potable irá circulando por diferentes puntos del municipio para abastecer a la población a la que recuerda que acuda con garrafas o recipientes propios.